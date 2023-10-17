تنديد عربي وعالمي واسع بمجزرة المستشفى المعمداني في غزة

“القدس العربي”: ندّدت دول عربية وغربية بشدة، اليوم الثلاثاء، بالمجزرة التي ارتكبتها إسرائيل بقصف مسشتفى المعمداني في غزة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إنّ المملكة “تدين بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى لوفاة المئات من المدنيين”، مشيرة إلى أنها “ترفض بشكلٍ قاطع هذا الاعتداء الوحشي الذي يعُد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني”.

#بيان | تدين المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أدى لوفاة المئات من المدنيين، من بينهم أطفال وجرحى ومصابين. pic.twitter.com/r9yzkOWvNs — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 17, 2023

وحذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني من أن الحرب بين إسرائيل وحماس “”دخلت مرحلة خطيرة ستجر المنطقة إلى كارثة لا تحمد عقباها”.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي إن الملك عبد الله “حذر من أن هذه الحرب التي دخلت مرحلة خطيرة ستجر المنطقة إلى كارثة لا تحمد عقباها، وعلى المجتمع الدولي وضع حد لسفك الدماء الذي يشكل استمراره وصمة عار على الإنسانية”.

جلالة الملك عبدالله الثاني: على إسرائيل أن توقف عدوانها الغاشم فورا#الأردن #غزة تفاصيل:https://t.co/KxgY5W8dBI — RHC (@RHCJO) October 17, 2023

وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إنه تابع ببالغ الأسى القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني.

وأضاف في تدوينة: أدين بأشد العبارات، هذا القصف المتعمد الذي يعتبر انتهاكا صريحا للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية.

وأكد موقف مصر دولة وشعبا رفضها لاستمرار هذه الممارسات ضد المدنيين، مطالبا بوقفها بشكل فوري.

ودان الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط قصف اسرائيل للمستشفى، مطالبا “الغرب بوقف هذه المأساة فورا”.

وكتب أبو الغيط على منصة اكس (تويتر سابقا) “أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى بنزلائه عن عمد؟ آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم. لا بد للغرب أن يوقف هذه المأساة فورا”.

اي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف #مستشفي بنزلائه العزل عن عمد؟ آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم. لابد للغرب ان يوقف هذه المأساة وفوراً.@IntlCrimCourt@UNHumanRights @ahrcommittee @StateDept @francediplo_AR @FCDOArabic @SpainMFA @ItalyMFA_int — الأمين العام لجامعة الدول العربية (@lassecgen) October 17, 2023

ودانت قطر بـ”أشد العبارات” قصف الاحتلال الإسرائيلي للمستشفى، ونددت بـ”تواطؤ المجتمع الدولي” ضده.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن ما حدث “مجزرة وحشية وجريمة شنيعة بحق المدنيين العزل، وتعدٍّ سافر على أحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي”، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

وتابعت أن “توسع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة لتشمل الأعيان المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس وتجمعات السكان، يعتبر تصعيدا خطيرا في مسار المواجهات، وينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة”.

كما حذرت من أن “تواطؤ المجتمع الدولي، تارة بالصمت وتارة أخرى بالانتقائية إزاء جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، سيزيد حالة الاحتقان ويوسع دائرة العنف ويقود إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار”.

ودعت الخارجية القطرية المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤوليته وردع إسرائيل من ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين”.

بيان| قطر تدين بأشدّ العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلى المعمداني في غزة#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/xsJ96B9ttn — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) October 17, 2023

ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإنسانية جمعاء إلى اتخاذ إجراءات لوقف الوحشية غير المسبوقة في قطاع غزة.

وقال عبر حسابه على منصة “إكس” إن “قصف مستشفى فيه نساء وأطفال ومدنيون أبرياء هو آخر الأمثلة للهجمات الإسرائيلية المجردة من أبسط القيم الإنسانية”.

وأضاف: “أدعو الإنسانية جمعاء إلى اتخاذ إجراءات لوقف هذه الوحشية غير المسبوقة في غزة”.من جانبها، أعلنت “اليونيسف” إدانتها الشديدة الهجوم على المستشفى الأهلي المعمداني في غزة ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.

بدوره، طالب زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيريمي كوربين بوقف مأساة غزة وقال: “ارفعوا صوتكم من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة، إن الشعب الفلسطيني على المحك”.

كما دانت منظمة الصحة العالمية بشدة الهجوم على المستشفى، ودعت إلى إنهاء الهجمات على المدنيين والمنشآت الصحية.

منظمة الصحة العالمية تدين بشدة الهجوم على المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) شمال #غزة.

“تشير التقارير الأولية إلى مقتل وإصابة المئات. ندعو إلى توفير الحماية الفورية للمدنيين والرعاية الصحية والعدول عن أوامر الإجلاء”. -المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. https://t.co/MCjlN9LxAt — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) October 17, 2023

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إن استهداف المنشآت المدنية ينتهك القانون الدولي.

وأضاف ميشال بعد مؤتمر عبر الفيديو لقادة الاتحاد الأوروبي “لقد حصلنا على هذه المعلومات عندما كنا معا خلال هذا الاجتماع الافتراضي مع القادة. يبدو أنه تم تأكيده والهجوم على منشأة مدنية لا يتماشى مع القانون الدولي”.

وردا على سؤال، رفضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التعقيب قائلة “لقد تم إبلاغي للتو بالحادث. أحتاج إلى تأكيد، ولا أستطيع التعليق في هذه المرحلة”.

من جانبه، أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن أسفه لأن “المدنيين الأبرياء يدفعون مرة أخرى الثمن الباهظ”. وكتب على موقع “إكس” أنه “يجب تحديد المسؤولية عن هذه الجريمة بشكل واضح ومحاسبة مرتكبيها”.

تحدث شارل ميشال وأورسولا فون دير لايين في نهاية قمة للدول السبع والعشرين عبر الفيديو لمحاولة إظهار موقف موحد فيما يتعلق بالحرب في غزة.

ماكرون تعليقاً على قصف مستشفى بغزة: “لا شيء يبرر استهداف مدنيين”

وندّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالقصف الذي طال مستشفى في مدينة غزة مساء الثلاثاء وأوقع 200 قتيل على الأقلّ، معتبراً أنّ “لا شيء يمكن أن يبرّر استهداف مدنيين”.

وقال ماكرون في منشور على منصة إكس (تويتر سابقاً) إنّه “يجب جلاء كل ملابسات” ما حصل في المستشفى الأهلي في غزة، داعياً أيضاً إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية للقطاع “بدون تأخير”.

(وكالات)