تنزانيا تتعادل مع الجزائر سلبيا وتصعد برفقتها لنهائيات كأس الأمم الإفريقية

الجزائر: صعد منتخب تنزانيا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، المقرر إقامتها في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.

واقتنص المنتخب التنزاني تعادلا سلبيا بطعم الفوز من ملعب مضيفه منتخب الجزائر، مساء الخميس، في الجولة السادسة (الأخيرة) لمباريات المجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز منتخب أوغندا 2 / صفر على مضيفه منتخب النيجر.

وكانت نقطة التعادل كافية لتنزانيا من أجل الصعود لأمم إفريقيا للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق له المشاركة في نسختي 1980 بنيجيريا و2019 في مصر، حيث رفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، بفارق 8 نقاط خلف المنتخب الجزائري (المتصدر)، الذي حسم صعوده للنهائيات منذ الجولة الرابعة.

في المقابل، بقي منتخب أوغندا في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، وظل منتخب النيجر، الذي تلاشت حظوظه في الصعود للمسابقة منذ الجولة الماضية، في ذيل الترتيب برصيد نقطتين.

(د ب أ)