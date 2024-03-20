تنزانيا توافق على مشاركة الهلال السوداني في دوريها الكروي- (تدوينة)

نيروبي: وافقت تنزانيا على مشاركة نادي الهلال بطل السودان في دوريها الكروي اعتبارا من الموسم المقبل كما أعلن مسؤول الأربعاء لوكالة فرانس برس.

وتوقّفت الأحداث الرياضية في السودان نظراً للأوضاع الأمنية والعسكرية الراهنة التي تعيشها البلاد، بعد مرور قرابة عام على الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع والتي أسفرت عن سقوط آلاف القتلى وثمانية ملايين نازح.

وكشف المتحدث باسم الاتحاد التنزاني لكرة القدم كليفورد ماريو نديمبو لوكالة فرانس برس “تلقينا طلبا من الهلال للعب في الدوري التنزاني الممتاز وقد تمت الموافقة على هذا الطلب”.

وتابع “نعمل الان نعمل على بعض الإجراءات قبل بداية الموسم الجديد” الذي ينطلق في آب/أغسطس المقبل.

واضاف نديمبو “انها فرصة للأندية التنزانية للتعلم من أحد عمالقة القارة والترويج للدوري المحلي”.

ولن تُحتسب نتائج الهلال في الدوري وبالتالي لا يمكن له أن يتوج بطلا بل ان كل مبارياته ستحسب على أنها ودية.

ووفقا لبيان رسمي، فإن الهلال راسل عدداً من الاتحادات الكروية لنقل منافسات الفريق لها، قبل أن يتلقى موافقة مبدئية من الاتحاد التنزاني.

وواجه الهلال خلال الفترة السابقة الكثير من المشاكل خلال مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، بسبب توقف الدوري نظراً لتدهور الأوضاع الأمنية.

(أ ف ب)