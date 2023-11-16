تنسيقية «تقدم» السودانية… وتحدي التحالفات السياسية الهشة والإرادة الدولية

بالرغم من وصول الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لاتفاق بشأن المساعدات الإنسانية في منبر جدة مؤخرا، إلا أن الحراك المدني الذي أعقب المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم” والذي انعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول/أكتوبر المنصرم يبين أن تمظهرات التغير في أدوات الملعب السياسي ظلت على حالها، مما يشير إلى القوى السياسية التي أنهكها انقلاب الجنرال عبد الفتاح البرهان في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2021 ثم كادت أن تجهز عليها الحرب التي اندلعت في 15 نيسان/ أبريل من هذا العام ، لا تزال سلحفائية في مسعى آمالها وجدول أعمالها أيضا، في وقت تمضي القوى الخارجية بوقع سريع لدفع جميع الأطراف السودانية نحو عملية سياسية تفاوضية بدأت تتضح بعض خطوطها في آخر زيارات قام بها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان لكل من كينيا وإثيوبيا وقبلهما السعودية.

التحالف السياسي الجديد

وبالعودة للتحالف السياسي الجديد الذي أعلن عن نفسه قبل حوالي الشهر، يبرز تحديان رئيسيان يواجهان تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية “تقدم” ، الأول هو امتثال مكوناتها وتمسكها وثباتها على أن قاعدة عملها السياسي غير مرتبطة بتحالف قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي، وينسحب ذلك على إعلام التنسيقية وحواراتها السياسية عن التجربة السابقة لتحالف الحرية والتغيير، فهذه الخطوة مع ضآلتها كما يرى البعض من شأنها قطع الطريق أمام انتقال حمولات الصراع السياسي السابق قبيل تشكيل حكومة الثورة بقيادة عبدالله حمدوك، مرورا بالانقلاب العسكري الذي أطاح بها ووصولا للحرب الدائرة الآن بين الحرية والتغيير المجلس المركزي والقوى السياسية الأخرى التي تخالفها من التي تسمي نفسها بالحرية والتغيير أو تلك التي تنادي بالتغيير الجذري وبعض أصوات لجان المقاومة أيضا .

تواصل القوى السياسية

وفي ذات الوجهة يقع واجب أن تواصل القوى السياسية المدنية إتاحة مساحة الأغلبية للمجتمع المدني والمهنيين بكل مكوناتها، وسيكون هذا التحدي هو الاختبار الجوهري للجسم المدني الجديد حتى موعد انعقاد المؤتمر التأسيسي المنتظر انعقاده خلال الأسابيع المقبلة بمشاركة واسعة من القوى المدنية والسياسية السودانية كما أعلنت التنسيقية.

التحدي الثاني يتعلق بنجاح إنجاز اللجان المكلفة بالتحضير لأعمال المؤتمر التأسيسي المقبل وبما يوازي الحشد السياسي والمدني الذي جرى الإعلان عنه، فنجاح اللجان في إعداد أوراق العملية السياسية ومقترحات مشروعات الإعمار الاقتصادي والإعلامي معالجة خطاب الكراهية وآثار تداعيات الحرب بين مكونات الشعب السوداني هي بذرة تؤشر لنجاح أو فشل الخطوة المقبلة، فالرؤية التي ستقدم للتشاور والجرح والتعديل من قبل من يشاركون في المؤتمر، ستساعد كثيرا في إفراغ أي شحنات اختلاف سياسي أو مدني بين المجموعات المشاركة.

ولعل المهم هنا ولحساسية المرحلة، الإشارة إلى أن أي إخفاق في تقديم اللجان مقترحات مشروعات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية تتسق ووجهة تنسيقية “تقدم”، وخطابها الداعي لحشد أكبر تجمع مدني، يعني مباشرة وكتداع حتمي، أن حالة الانشطار والانقسام السياسي والمجتمع في السودان في الوقت الراهن قابلة لمزيد من التشرذم والتضاد حيال أي رؤية غير متماسكة ويشوبها أي نوع من الغموض ومتفقة مع أهداف غالب قطاعات الشعب السوداني والرافضة للحرب أو استمرار العسكر من الجانبين في أي عملية سياسية مقبلة .

وحدة النقابات… من يبادر؟

أما فيما يخص العمل النقابي ووحدته، فثمة تحد آخر إن بادرت به الأجسام النقابية المنضوية تحت تنسيقية “تقدم”، مثل تجمع المهنيين والنقابات المهنية الأخرى، يمكن أن يحدث حراكا هائلا لصالح العملية السياسية، فمسؤولية ما تنادي به هذه النقابات والتجمع، يضع عليها عبء مغادرة مربع الانشقاقات السابقة، وأن ينخرط تجمع المهنيين والنقابات وبرغبة وعزم في إدارة حوار مع الأجسام الأخرى المناهضة لها بغية توحيد جبهة العمل النقابي رغم صعوبة المهمة، وعلى الأقل إن لم يصل هذا المسعى إلى هدف الوحدة المنشود، ربما يضع لبنة لعمل مستقبلي مقبل، يحقق الهدف نفسه ، وفي الوقت نفسه سيدفع هذا الحراك في حالة قبوله أو رفضه نوعا من التفاعل السياسي والنقابي اللذين تراجعا بسبب الحرب الدائرة والتي غطى صوت رصاصها وتداعياتها على كل شيء، وكأنما لم يعد هناك سوى العسكر من الجانبين.

الفرصة تبدو سانحة لـ” تقدم” إن غادرت خطواتها دائرة الماضي وإخفاقاته وخلافاته وشخوصه، وهو التحدي الأكبر الذي يخصها قبل غيرها، وإلا فهو بذرة لشقاق جديد.. والدرس فيما سبق.

كاتب من السودان