تنسيق المخابرات الأمريكية والبريطانية: الموساد غائب حاضر

خلال لقاء نادر، رأى فيه مراقبون كثر سابقة لافتة من حيث العلانية وملفات البحث، عقد رئيس المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ورئيس جهاز الاستخبارات البريطاني ريشارد مور جلسة مشاورات في العاصمة البريطانية لندن، أصدرا بعده نداء مشتركاً يحث على تقديم «تنازلات سياسية صعبة» بهدف التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن.
كذلك وقّع بيرنز ومور مقال رأي مشتركاً في صحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية، اعتبرا فيه أن التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة «يمكن أن ينهي المعاناة وخسائر الأرواح المروعة في صفوف المدنيين الفلسطينيين ويفرج عن الرهائن». وإذْ استعرضا الجهود التي بذلتها الاستخبارات الأمريكية والبريطانية إزاء الغزو الروسي في أوكرانيا والتهديد الصيني وشراكة واشنطن ولندن في مكافحة الإرهاب ومواجهة تحديات التخريب في ميادين التكنولوجيا والمعلومات، كان واضحاً تماماً أن الهدف الأبرز لاجتماعهما هو استكشاف سبل التوصل إلى صفقة التبادل في قطاع غزة.
ومن حيث المنطق السليم، وفي ضوء التاريخ الحافل للجهازين في تنفيذ السياسات العليا للحكومتين الأمريكية والبريطانية وخدمة أمن دولة الاحتلال الإسرائيلي والتواطؤ على ما ارتكبت وترتكب من جرائم الحرب، ليس خافياً أن مجرد اجتماع بيرنز ومور على هذا النحو هو دليل فشل صريح للأجهزة السياسية الأعلى الحاكمة في واشنطن ولندن.
ذلك لأنّ هذَين الجهازين لم يتوقفا عن التنسيق السرّي بصدد مسائل شتى تخصّ حرب الإبادة الإسرائيلية ضد القطاع، ولم تقتصر جهودهما على الرهائن أو بالأحرى اتسم هذا الملف بأولوية أدنى بالقياس إلى الاستخبار الأمني والعسكري واللوجستي لصالح دولة الاحتلال. وليس خروجهما إلى اللقاءات العلنية والنداءات ومقالات الرأي المشتركة سوى صيغة ضغط على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي باتت واشنطن ولندن على اتفاق بأنه الطرف الوحيد الذي يعرقل التوصل إلى اتفاق.
سبب آخر يسجل مستوى إضافياً من الفشل هو أن الجهازين امتنعا سابقاً عن التوصية بضرورة الإسراع في وقف إطلاق النار، وصادقا خلال أسابيع وأشهر طويلة على رغبة الاحتلال في مواصلة حرب الإبادة ورفض الوساطات والإصرار على أن الحل العسكري هو الوحيد الذي يمكن أن يدحر «حماس» ويحرر الرهائن. وبذلك فإن صحوة بيرنز ومور اليوم على الحاجة إلى وقف إطلاق النار ليست متأخرة كثيراً فقط، بل تأتي في ذروة قصوى من تعنت نتنياهو، وخلال فترة بالغة الحرج في أمريكا المقبلة على انتخابات رئاسية تحظى فيها الحرب على قطاع غزة بموقع حساس ومربك للحزب الديمقراطي ومرشحته.
صحيح أن الاستخبارات الإسرائيلية غابت علناً عن لقاء بيرنز مع مور في لندن، ولكنها حضرت ضمناً على بند غزة الأهم في المداولات، وليس من زاوية استمرار التنسيق المألوف والقديم فحسب، بل كذلك لأنّ قيادات أجهزة الموساد كانت ستوقع بدورها على النداء ومقالة الرأي، لأنها بدورها تستصرخ نتنياهو أن يوافق على صفقة التبادل. وهذه ليست مفارقة بل تحصيل حاصل لمآزق دولة الاحتلال، وللباحثين عن حلول في واشنطن ولندن.
*للأسف جل همهم إطلاق( الرهان )
والدفاع عن الكيان الصهيوني المجرم الهمجي.
**هل يعقل امريكا وبريطانيا عاجزة عن
ارغام النتن وقف إطلاق النار في غزة؟؟؟!!!
حسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان.
إنه الحلف القديم الجديد !
وأقصد :
حلف الإنجلو ساكسون !!
ولا حول ولا قوة الا بالله
سمة البحث عن الإثارة: { Sensation seekers } من سمات المخابرات الغربيّة؛ بالسلب أو بالإيجاب. والظهوروالحديث العلنيّ للمؤما إليهما تابعته؛ ووقفت عند سمة البحث عن الإثارة هذه.فما هي الرسائل المكنونة من ورائها؟ هناك ثلاث رسائل: الأولى: موجهّة للسّيد بوتين؛ تقول: نحن معًا في جبهة ضد طموحك { المكنون }.الثانيّة: موجهّة نحو الرأي العامّ الغربيّ؛ تقول: لا تقلقوا مفاتيح العالم بين أيدينا؛ ولن ندعها لأعداء حضارتنا؛ مهما تفاقمت التحديّات في الشرق والغرب؛ وما بينهما.الثالثة: الإحساس بالفشل؛ بعدما ضاق بهما صندوق السرّ التقليديّ؛ خرجوا إلى الفضاء في موسم الانتخابات.كما يخرج النّمل من جحور قراه في الصيف بحثًا عن الزاد والقوت؛ لأنّ بضاعتهم قد أصبحت مزجاة؛ فلا وزن لها كما كان ذلك { أيام زمان }. فكلاهما عجوز أمريكا وعجوزبريطانيا؛ يبحثان عن سمة الإثارة الفارغة؛ بعدما فقدا شباب الحياة البضّة…
قد تصح هذه الرسائل الثلاث في هذا السياق –
ولكن ثمة رسالة أخرى من الأهمية بمكان وترتيبها الموائم هو الثالث فيما يبدو بينما الرسالة الثالثة (الإحساس بالفشل) تصبح الرسالة الرابعة في المحل
هذه الرسالة الثالثة الأخرى موجهة بشكل خاص إلى العالم العربي بمثابة “وعيد” خفي لامباشر يسير في هذه العلانية النادرة و”غير المسبوقة” هكذا:
انظروا أيها العرب، الآن نحن، رئيسَ الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز ورئيسَ الاستخبارات السرية البريطانية ريتشارد موور، نعقد اجتماعا على الملأ فيما يخص الوضع الراهن في قطاع غزة، والأهم من هذا كله أن ابنتكم الكاتبة الصحافية اللبنانية رولا خلف رئيسة تحرير صحيفة الـ FT هي الـ Chairwoman التي تدير سير هذا الاجتماع كما هو واضح اسمها مكتوبا على الشاشة الضوئية خلف الرئيسين – فاسمعوا وعوا يا أيها العربُ !!
مع التقدير
فهو إيذان بغروب الغرب ولو بعد حين؛ منظور أو غيرمنظور…قبل خروج انتفاضة غربيّة عارمة على أوضاع سلبيّة في السيّاسة والاقتصاد والحرب؛ ألم تقرأ: { وإذا الجحيم سعّرت }(التكوير12).والجحيم هنا الحرب؛ وليست هي جحيم الآخرة…وألم تقرأ قول الشّاعر الراعي النميريّ: { البغي الحرب يسعى نحوها ترعًا…….حتى إذا ذاق منها جاحمًا بردا }. وقول سيدنا عليّ: { فأضحوا لدى دار الجحيم بمنزلٍ…….عَنِ البَغْيِ والعُدْوَانِ في أَشْغَلِ الشُّغْلِ }.فالغرب مقبل على مفترق طريق؛ بسبب صراعات الغرب والشرق؛ وأجهزة الغرب عاجزة عن ملاحقة ورصد{ قطّاع الطريق } في الشرق الأوسّط وروسيا والصين؛ على الرغم من التقنيّة العالية في التجسس…وإنّ غدًا لناظره مشهود بالعقل والواقع؛ قبل عين الجاسوس.
أخ جمال، وكما قال أيضا صديقك شاعر الفراتين غياث المرزوق في مطوّلاته المتميّزة،
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«مَشَاهِدُ مِنَ ٱلْجَحِيمِ ٱلْدِّمَشْقِيِّ» (1-4)
«وَمَشَاهِيدُ مِنَ ٱلْجَحِيمِ ٱلْفُرَاتِيِّ» (1-4)
«وَمَا قَبْلَ ذَيْنِكَ ٱلْجَحِيمَيْنِ حَوْلٌ» (1-7)
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مع التحية
لا فرق بين مخابرات الكيان الإبادة وأمريكا الإرهابية وبريطانيا ،
لا غالب الا الله
*عفوا ( جل همهم إطلاق الرهائن).