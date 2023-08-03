سياسة | دولي

تنظيم “الدولة” يؤكد مقتل زعيمه ويعيّن خليفة له

منذ 47 دقيقة

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“القدس العربي”: أعلن تنظيم “الدولة”، الخميس، مقتل زعيمه الرابع أبي الحسين الحسيني القرشي في اشتباكات مع هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) في شمال غرب سوريا، وعيّن خلفاً له.

وقال المتحدّث باسم التنظيم أبي حذيفة الأنصاري في تسجيل نشرته حسابات جهادية “لقد قتل الشيخ رحمه الله بعد مواجهة مباشرة مع هيئة الردة والعمالة (…) في إحدى بلدات ريف إدلب إثر محاولتهم أسره وهو على رأس عمله فاشتبك معهم بسلاحه حتى قتل متأثرا بجراحه”. ولم يحدد التنظيم متى قتل زعيمه وفي أي منطقة من إدلب تحديداً.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في أبريل/ نيسان إن قوات من المخابرات التركية قتلت أبو الحسين الحسيني القرشي في سوريا.

(وكالات)

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