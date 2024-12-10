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تنظيم “الدولة” يعدم 54 عنصرا من القوات السورية أثناء فرارهم- (تدوينة)

10 - ديسمبر - 2024

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دمشق: أعدم تنظيم “الدولة” 54 عنصرا من القوات الحكومية أثناء فرارهم في بادية حمص وسط سوريا، تزامنا مع سقوط الرئيس بشار الأسد، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.

وقال المرصد “أعدم تنظيم الدولة الإسلامية 54 عنصرا من قوات النظام قرب كازية (محطة وقود) في منطقة السخنة في بادية حمص”، مشيرا الى أن “خلايا التنظيم اعتقلت العناصر الفارّين من الخدمة العسكرية في البادية ودير الزور أثناء انهيار نظام” الأسد.

(أ ف ب)

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  1. يقول ما الك دخل:
    ديسمبر 11, 2024 الساعة 6:14 ص

    أين كان حقوق الإنسان عن جرائم المخلوع !! ولا بس في اشي في كلمة إسلام تنشط جميع منظمات الكذب!!

    رد

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