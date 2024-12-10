تنظيم “الدولة” يعدم 54 عنصرا من القوات السورية أثناء فرارهم- (تدوينة)

دمشق: أعدم تنظيم “الدولة” 54 عنصرا من القوات الحكومية أثناء فرارهم في بادية حمص وسط سوريا، تزامنا مع سقوط الرئيس بشار الأسد، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.

وقال المرصد “أعدم تنظيم الدولة الإسلامية 54 عنصرا من قوات النظام قرب كازية (محطة وقود) في منطقة السخنة في بادية حمص”، مشيرا الى أن “خلايا التنظيم اعتقلت العناصر الفارّين من الخدمة العسكرية في البادية ودير الزور أثناء انهيار نظام” الأسد.

#المرصد_السوري

"الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم" يـ ـعـ ـدم أكثر من 50 عنصرا من قوات #النظام الفارين في منطقة #السخنةhttps://t.co/XmxA4dbX3y — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) December 10, 2024

(أ ف ب)