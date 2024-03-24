سياسة | دولي | روسيا

تنظيم “الدولة” ينشر فيديو لهجوم موسكو

منذ 26 دقيقة

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باريس: نشرت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي عادةً ما يستخدمها تنظيم “الدولة” فيديو صوّره على ما يبدو مُنفذو الهجوم داخل قاعة للحفلات الموسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو، وفق ما أفاد موقع “سايت” المتخصص في رصد المواقع الجهادية.

ويُظهر الفيديو البالغة مدته دقيقة و31 ثانية عددا من الأفراد الذين بدت وجوههم غير واضحة وأصواتهم مُشوشة، وهم يمسكون بنادق هجومية وسكاكين، داخل ما بدا أنه بهو قاعة الحفلات الموسيقية “كروكوس سيتي هول” في كراسنوغورسك في شمال غرب العاصمة الروسية.

وبينما كان المهاجمون يُطلقون رشقات نارية عدة، شوهِد عدد من الجثث أرضا، وأمكن رؤية حريق يندلع في الخلفية. وظهر الفيديو هذا على حساب في تلغرام قال موقع “سايت” إنه يعود لوكالة “أعماق” التابعة لتنظيم “الدولة”.

وأسفر الهجوم الذي أعلن التنظيم مسؤوليته عنه مساء الجمعة، عن مقتل 133 شخصا على الأقل. وهذا هو الهجوم الأكثر دموية الذي يتبناه التنظيم على الأراضي الأوروبية.

ووفقا للكرملين، أوقف 11 شخصا، بيهم 4 يُشتبه في أنهم منفذو الهجوم.

وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت “بمعاقبة” المسؤولين عن الهجوم، مؤكدا أن المهاجمين أوقِفوا وهم في طريقهم إلى أوكرانيا، من دون الإشارة إلى إعلان تنظيم “الدولة” مسؤوليّته عن هذا الهجوم.

(أ ف ب)

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