سياسة | دولي

تنظيم القاعدة يدعو أنصاره في مختلف أنحاء العالم إلى شن هجمات ضد اليهود

منذ 50 دقيقة

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بيروت:  دعا تنظيم القاعدة المتطرف  المتعاطفين معه إلى شن هجمات ضد اليهود.

وقال التنظيم في بيان أصدره يوم الجمعة عبر قنوات الدعاية التابعة للتنظيم “ليمتد الجهاد ضد اليهود المعتدين وحلفائهم إلى كل أرض وبحر وسماء”.

وكتب تنظيم القاعدة أنه يتعين على “أبناء الإسلام” مهاجمة “الصهاينة” في أماكن مثل شوارع دبي وأبوظبي والسعودية والبحرين.

ودعا التنظيم المتعاطفين معه وغيرهم من الإسلاميين إلى الانضمام إلى القتال.

ودعا تنظيم القاعدة مسلحيه إلى استهداف أنصار إسرائيل.

وأضاف البيان “هزوا الأرض تحت القواعد العسكرية الأمريكية ومطاراتهم وسفاراتهم في مناطقنا الإسلامية. لأنه من مستودعاتهم، تلك الذخيرة تذهب إلى إسرائيل وتستقر في رؤوس وصدور أخوتنا الفلسطينيين”.

(د ب أ)

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