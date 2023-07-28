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تنفيذ أول حكم إعدام بحق امرأة في سنغافورة منذ نحو عقدين

منذ 23 دقيقة

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سنغافورة: نفذت سنغافورة، اليوم الجمعة، حكم الإعدام بحق امرأة لأول مرة منذ 19 عاما، رغم احتجاجات نشطاء حقوق الإنسان.

وأدينت ساريديوي بينتي دجاماني /45 عاما/ بحيازة نحو 30 غراما من الديامورفين في عام 2018 بغرض التهريب، وصدر بحقها حكم إعدام، حسبما ذكر مكتب مكافحة المخدرات المركزي في بيان أكد فيه تنفيذ الحكم.

ويقضي القانون في سنغافورة بعقوبة الإعدام حال تجاوزت كمية الديامورفين 15 غراما.

 وأضاف مكتب مكافحة المخدرات المركزي: “إن 72ر30 غراما من الديامورفين تفوق ضعف الكمية، وتكفي 370 متعاطيا لمدة أسبوع”.

وأوضح مكتب مكافحة المخدرات أن ساريويدي “تلقت الإجراءات القانونية الواجبة بمقتضى القانون” وفشلت محاولتها للطعن على الإدانة، والحكم الصادر ضدها. ولم ينجح التماسها للحصول على الرأفة.

وأشار مكتب مكافحة المخدرات إلى “أن عقوبة الإعدام لا تطبق إلا في أخطر الجرائم، مثل تهريب كميات كبيرة من المخدرات التي تسبب خطرا جسيما، لا على الأفراد متعاطي المخدرات فحسب، بل وعلى أسرهم والمجتمع على نطاق أوسع”.

(د ب أ)

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