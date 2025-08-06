تنفيذ حكم الإعدام في إيران بحق مدانٍ بالتجسس لحساب إسرائيل

طهران: نفذت إيران حكم الإعدام بحق شخص مدانٍ بالتجسس لحساب إسرائيل وتزويدها بمعلومات عن عالم نووي اغتالته الدولة العبرية في الحرب التي وقعت بين البلدين في حزيران/يونيو، بحسب ما أفادت السلطة القضائية الأربعاء.

وأورد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية أن “روزبه وادي… أُعدم عقب إتمام الإجراءات القضائية وتأكيد العقوبة الصادرة بحقه من قبل المحكمة العليا”، مشيرا إلى أنه مدان بتسريب معلومات “بشأن عالم نووي تم اغتياله خلال العدوان الصهيوني الأخير”، في إشارة إلى حرب الاثني عشر يوما بين إيران وإسرائيل.

(أ ف ب)