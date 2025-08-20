تنفيذ حكم الإعدام في القاضي المصري المتهم بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال

منوعات | أبيض و أسود

القاهرة- “القدس العربي”: نفذت السلطات المصرية أمس حكم الإعدام بحق القاضي السابق أيمن عبد الفتاح حجاج وشريكه حسين الغرابلي، المدانين بقتل الإعلامية شيماء جمال.

وتعود الواقعة إلى يونيو/ حزيران 2022 حين اختفت المذيعة شيماء جمال في ظروف غامضة، قبل أن تكشف التحقيقات لاحقًا تورط زوجها القاضي السابق وشريكه في استدراجها إلى مزرعة في منطقة البدرشين في محافظة الجيزة وقتلها ودفنها بعد تقييدها بسلاسل حديدية.

وجاء تنفيذ الحكم، عقب صدور الحكم النهائي من محكمة النقض، بإعدامهما.

وكانت محكمة النقض رفضت طعن المتهمين على حكم إعدامهما، وأيدت حكم محكمة الجنايات القاضي بإعدامهما شنقًا، لإدانتهما بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وأكدت محكمة النقض، أن حكم الجنايات استند إلى أدلة راسخة وقرائن كافية تثبت ارتكاب الجريمة، مشيرة إلى أن قضاءها بني على يقين جازم لا على الظنّ أو الاحتمال.

ورفضت المحكمة دفوع المتهمين التي حاولت التشكيك في تكييف الواقعة، مؤكدة أن الحيثيات أثبتت توافر ظرف سبق الإصرار، واتفاق الطرفين على التخلص من المجني عليها، بعدما هددت زوجها المتهم الأول بفضح أسراره.

وكانت النيابة العامة قد وجّهت للمتهمين في القضية رقم 10229 لسنة 2022 تهمة قتل شيماء جمال عمدًا مع سبق الإصرار، بعد أن أعدّا العدة للجريمة من أسلحة وأدوات حفر ومواد حارقة لإخفاء معالم الجثمان.

من جانبها نشرت ابنة المتهم حسين الغرابلي عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلة: “إنا لله وإنا إليه راجعون، أبويا في ذمة الله”. وبعد ساعة تقريبًا دوّنت مرة ثانية قائلة “صلاة الجنازة الظهر في مسجد الصباح شارع الهرم في محافظة الجيزة”.

إلى ذلك أعلنت أسرة الإعلامية الراحلة شيماء جمال عزمها إقامة عزاء رسمي يوم الثلاثاء المقبل في مسجد التوحيد والنور في منطقة إمبابة في محافظة الجيزة.

وفي الثقافة المصرية لا تقبل الأسر العزاء في فقيدها إذا قُتل حتى تقتص من القاتل.

