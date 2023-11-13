تنكيس الأعلام في مقار الأمم المتحدة على أرواح ضحايا غزة من موظفيها

بانكوك: نكست الأعلام على مقار الأمم المتحدة في كل أرجاء آسيا الاثنين ودعي الموظفون إلى الوقوف دقيقة صمت على أرواح زملائهم الذين قضوا في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وانزل علم الأمم المتحدة الأزرق والأبيض عند الساعة 09,30 بالتوقيت المحلي في بانكوك وطوكيو وبكين غداة إعلان الأمم المتحدة سقوط “عدد كبير من الشهداء والجرحى” في “قصف” مقر برنامج الأمم المتحدة الانمائي في غزة.

وأظهرت مشاهد الأحد فجوة في باحة مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة.

وأعلنت الأونروا الجمعة أن أكثر من مئة من العاملين لديها استشهدوا في قطاع غزة منذ بدء الحرب.

وتقصف إسرائيل قطاع غزة دونما هوادة منذ خمسة أسابيع ردا على هجوم حركة حماس غير المسبوق داخل أراضيها في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وقتل نحو 1200 شخص غالبيتهم من المدنيين في إسرائيل فيما اختطفت حماس نحو 240 رهينة بحسب السلطات الإسرائيلية.

وأعلنت حكومة حماس الأحد أن 11 ألفا و180 فلسطينيا استشهدوا في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، بينهم 4609 أطفال و3100 امرأة، فضلا عن إصابة 28 ألفا و200 شخص.

(ا ف ب)