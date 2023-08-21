تنوع موسيقي كبير في الأغاني المصرية تزامنا مع موسم الصيف

القاهرة – «القدس العربي» : شهدت مصر موجة جديدة من الأغاني تزامنًا مع موجة الحرارة، التي تجتاح البلاد. ويشهد نجوم الغناء حاليًا منافسة شديدة في طرح أغان جديدة للجمهور، بمناسبة موسم الصيف الجاري.

تجمع هذه الموجة بين أسماء كبيرة في عالم الفن والغناء، وتعكس تنوع الأذواق الموسيقية، وانطلقت بأغنية جديدة لإيهاب توفيق، حملت عنوان “ولا حاجة”، وتميزت بطابع إيقاعي مميز يتسم بالمقسوم الموسيقي. وشهدت هذه الأغنية تعاونًا ناجحًا بينه والموزع الموسيقي باسم منير، إضافة إلى الملحن عصام كاريكا والشاعر الغنائي محمد هلال.

وبرز في هذه الموجة محمد حماقي، الذي أصدر أغنية جديدة بعنوان “حبيت المقابلة”. تم تصويرها بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وجاءت بالتعاون مع الملحن عزيز الشافعي.

أيضًا قدّم حمزة نمرة أغنية درامية تحمل عنوان “رياح الحياة”، وقام بتوزيع الموسيقى لها كريم عبد الوهاب. وقام المطرب هاني شاكر بإصدار أغنية جديدة تحمل عنوان “الكبير”، وقد لاقت اهتمامًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي منذ إطلاقها.

ولم يقتصر الأمر على هذه الأغاني فحسب، بل قدم عمرو دياب أيضًا أغنية بعنوان “والله أبدا”، والتي تميزت بكلماتها المأخوذة من ابن زيدون، وتولى عادل حقي مهمة التوزيع الموسيقي لهذا العمل.

وفي سياقٍ آخر، طرح نجم الأغاني الشعبية “حكيم” أغنية جديدة بعنوان “يا مدلعة”، وقد تعاون فيها مع الموزع الموسيقي طارق مدكور.

وأطلقت المطربة نسمة محجوب أغنية بعنوان “الوقت يعدي”، بعد غياب طويل، وقد حققت نجاحًا كبيرًا عبر منصات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تم طرحها على منصة يوتيوب ومنصات الموسيقى العربية ومواقع التواصل الاجتماعي. وتعتبر هذه الأغنية أحدث أعمالها الغنائية.

مُلفت أن “الوقت يعدي” تأتي بكلمات من الشاعر مصطفى ناصر، وألحان راندو هارفي، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ. وقد تم إخراجها ببراعة من قبل إبراهيم عزت، وتم توزيعها بعناية من شركة “ديجيتال ساوند.”

المطرب هيثم شاكر بدوره يستعد لإطلاق أغنية جديدة تحت عنوان “رنة خلخال” خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن يُطرح هذا العمل عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

بدأ الفنان بالترويج لهذه الأغنية عبر صفحته الشخصية على موقع الصور الشهير “انستغرام”، حيث نشر البوستر الدعائي للأغنية، وأضاف تعليقًا يُشير إلى قرب طرحها.