تن هاغ: إدارة مانشستر يونايتد أبلغتني بالاستمرار مدربا للفريق

لندن: كشف إريك تن هاغ أنه تم إبلاغه خلال قضاء إجازته في إسبانيا، أنه سيبقى مدربا لمانشستر يونايتد.

وصرح تن هاغ في مقابلة مع قناة (إن أو إس) الهولندية يوم الأحد “لقد زارني مسؤولو النادي أثناء إجازتي في إيبيزا، وفوجئت بهم في منزلي وأخبروني بأنهم يريدون استمراري”.

وكان مستقبل تن هاغ مع مانشستر يونايتد غامضا بعدما أنهى الفريق مشواره في الدوري الإنكليزي بالموسم الماضي في المركز الثامن، وهو أسوأ مركز للفريق منذ عام 1990، بينما فاز بكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم ليحجز مكانا في المسابقات الأوروبية بالموسم المقبل.

وأضاف هاغ الذي تولى مسؤولية مانشستر يونايتد في 2022 قادما من أياكس أمستردام بعقد يمتد حتى 2025 مع خيار التمديد لموسم آخر “لقد كان موسما مثيرا ولم يكن مملا”.

وأكد المدرب الهولندي “لقد أبلغني مسؤولو النادي أنهم تفاوضوا بالفعل مع مدربين آخرين، وهذا غير مسموح به في هولندا، لكن الأمور مختلفة في الدوري الإنكليزي”.

وختم مدرب مانشستر يونايتد “لقد كانت مشاورات إيجابية، وناقشنا خلالها الكثير من الأمور، والنتيجة أنني مستمر وسوف يتم تمديد تعاقدي، ولا يزال علينا الاتفاق على هذا الموضوع”.

(د ب أ)