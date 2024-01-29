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تن هاغ: غياب راشفورد عن اليونايتد “شأن داخلي”

منذ 55 دقيقة

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مانشستر: قال إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد إن غياب ماركوس راشفورد عن تشكيلة الفريق في مباراته بالدور الرابع لكأس الاتحاد الإنكليزي أمام نيوبورت كاونتي، هي “شأن داخلي” بعد تصريح الفريق المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز، بأن المهاجم “غير لائق بما يكفي” لدخول التشكيلة.

وقال يونايتد في بيان قبل الفوز 4-2 في المواجهة، إن راشفورد (26 عاما) “بقي في كارينغتون للتدريب بينما يستمر تعافيه”.

وقال تن هاغ الليلة الماضية: “أبلغنا أنه مريض والبقية هي شأن داخلي”.

وأضاف: “هذا شأن داخلي. وكما قلت، فإننا سنقوم باللازم وسأقوم أنا باللازم”.

وتوج راشفورد بلقب أفضل لاعب في يونايتد في الموسم الماضي. وفي الموسم الحالي، أحرز أربعة أهداف وهيأ ست فرص للتهديف لزملائه في كل المنافسات حتى الآن.

(رويترز)

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