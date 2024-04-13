تن هاغ: مانشستر يونايتد بحاجة للتعاقد مع مهاجم جديد

قال إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد قبل لقاء فريقه مع مضيفه بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في وقت لاحق اليوم السبت إن فريقه بحاجة للتعاقد مع مهاجم جديد من أجل التخلص من متاعبه التهديفية.

وأحرز يونايتد 45 هدفا في الموسم الحالي وهي الحصيلة الأقل بين أول 10 فرق في الترتيب على مستوى البطولة.

وأحرز الدنمركي راسموس هويلوند (21 عاما) الذي انضم للنادي مقابل 72 مليون جينه إسترليني (90 مليون دولار) تقريبا في أغسطس آب الماضي 13 هدفا في 34 مباراة في جميع المنافسات.

وأحرز أنتوني مارسيال هدفين في الموسم الحالي وهو مصاب منذ يناير كانون الثاني بينما حصل الفريق على بعض المساعدة من جانب الجناح الأيسر الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو الذي أحرز تسعة أهداف في 41 مباراة.

وأحرز ماركوس راشفورد ثمانية أهداف في 38 مباراة هذا الموسم رغم أنه سجل 30 هدفا في الموسم الماضي.

وكان تن هاج استبعد إمكانية التعاقد مع مهاجم في يناير كانون الثاني الماضي بسبب قواعد اللعب المالي النظيف لكنه أكد المضي قدما في هذه الخطط في نهاية الموسم.

وقال المدرب الهولندي للصحفيين الليلة الماضية “أعتقد أن ذلك سيساعد… نحتاج للمزيد من الخيارات في كل مركز وهذا لم يتوفر لنا في بعض المراكز هذا الموسم… وهذا كان له تأثير سلبي على النتائج.”

(رويترز)