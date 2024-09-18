تن هاغ يثني على شراسة مانشستر يونايتد أمام بارنسلي

لندن: أثنى إريك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، على الشراسة التي لعب بها لاعبو فريقه أمام بارنسلي بعد الفوز الكبيرة بسباعية نظيفة في الدور الثالث من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وبعد المباراة، أعرب إريك تن هاج عن سعادته الكبيرة بمجهودات فريقه الذي لعب بتشكيل مختلف كثيرا عن التشكيل الذي بدأ مباراة السبت الماضي ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال تن هاج في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة، والتي نشرها الموقع الرسمي للنادي :”البداية كانت صعبة بعض الشيء، ولكن بمجرد أن وجدنا الإيقاع المناسب، تحسن المردود كثيرا، وهذا ليس غريبا، فهذه هي المرة الأولى التي نلعب فيها بهذا التشكيل. لقد سجلنا أهدافا رائعة،هدف راشفورد الأول كان مدهشا، وبعض الأهداف الأخرى كانت جميلة للغاية أيضا. لعبنا بسرعة كبيرة، وكنا حاسمين أمام المرمى”.

وأكد :”المفتاح كان في إيجاد الإيقاع المطلوب واللعب بشكل صحيح. كنا مركزين بنسبة 100% وقدمنا أداء جيدا جدا. أعتقد أن الجماهير استمتعت بمشاهدة المباراة؛ كان بالإمكان رؤية الاندماج بين الفريق والجماهير، واليوم قدمنا لهم عرضا كرويا جيدا وأهدافا جميلة”.

عن تألق ماركوس راشفورد لاعب الفريق، قال تن هاج :”لقد تألق بشدة في موسمي الأول هنا. أنا أثق دائما في قدرة ماركوس راشفورد على تسجيل الأهداف. الموسم الماضي كان صعبا على الجميع، ولكننا نجحنا في التتويج بلقب في النهاية، ولا يمكنك أن تنسى ذلك. هذا ما نسعى إليه هذا الموسم أيضا؛ نريد أن نحرز تقدما ونتحسن، ولدينا طموح كبير كفريق. على المستوى الفردي أيضا، يرغب ماركوس راشفورد في تسجيل الأهداف؛ هذا ما رأيناه منه، وهذا هو ما يريده كل اللاعبين؛ إنهم متعطشون لتسجيل الأهداف”.

(د ب أ)