تن هاغ يحث مانشستر يونايتد على “الارتقاء إلى مستوى الحدث” أمام نيوكاسل

مانشستر: دعا إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد فريقه للتخلص من الأخطاء الفردية واللعب على أعلى مستوى قبل ملاقاة نيوكاسل يونايتد بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم غدا السبت.

وتعادل يونايتد، الذي يحتل المركز السادس في الدوري برصيد 24 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل صاحب المركز السابع، 3-3 أمام غلطة سراي في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء حيث ارتكب الحارس أندريه أونانا أخطاء فادحة.

وقال تن هاغ إن فريقه لعب بشكل جيد أمام غلطة سراي لكنه أقر بأنهم ما زالوا بحاجة إلى رفع مستواهم وقال للصحافيين “علينا أن نفعل بعض الأشياء بشكل أفضل.

“التخلص من الأخطاء الفردية، والتحول الدفاعي، لكن بوسعنا حل هذا الأمر وسأكون أكثر قلقا إذا لم نلعب بشكل جيد.

“أحترم (نيوكاسل) كثيرا. إنه فريق صعب المراس لكنه سيكون تحديا جيدا وأحب اللعب ضدهم. علينا أن نرتقي إلى مستوى الحدث ونكون في أفضل حالاتنا ضدهم لأن الطريقة التي يلعبون بها منظمة للغاية”.

وأشاد تن هاغ أيضا بلاعب الوسط ماينو البالغ من العمر 18 عاما، والذي تألق في أول مباراة له مع النادي يوم الأحد، حيث لعب دورا رئيسيا في فوز يونايتد 3-صفر على مضيفه إيفرتون.

وعند سؤاله عن أفضل سمات ماينو، قال تن هاغ “رؤيته الثاقبة للملعب والقدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة.

“في بعض الأحيان يقوم بإبطاء اللعب وفي أحيان أخرى يفعل العكس. يتخذ القرارات الصحيحة”.

ومع ذلك، قال تن هاغ إن لاعب منتخب إنجلترا تحت 19 عاما يمكن أن يحصل على راحة أمام نيوكاسل مضيفا “علينا إدارة ثلاث مباريات في ستة أيام للحصول على أفضل النتائج من جميع المباريات”.

(رويترز)