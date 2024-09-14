تواريخ مهمة في السباق الرئاسي الأمريكي 2024

واشنطن: يتواجه الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس الحالية الديمقراطية كاملا هاريس في انتخابات الرئاسة الأمريكية في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

وفيما يلي جدول زمني للأحداث المتعلقة بالانتخابات من الآن وحتى يوم التنصيب في يناير كانون الثاني 2025:

– الأول من أكتوبر/ تشرين الأول: سيشارك جيه.دي فانس المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس ومنافسه الديمقراطي تيم والز في مناظرة تستضيفها شبكة سي.بي.إس نيوز.

– الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني: يوم الانتخابات

– في وقت لاحق من نوفمبر/ تشرين الثاني: قد يستغرق الأمر أياما لمعرفة نتيجة الانتخابات، خاصة إذا كانت النتائج متقاربة وكان التصويت عبر البريد عاملا مؤثرا.

– 26 نوفمبر/ تشرين الثاني: من المقرر أن يصدر حكم بحق ترامب، أول رئيس أمريكي حالي أو سابق يُدان بارتكاب جريمة، في قضية دفع أموال في مانهاتن، حيث أُدين بتزوير وثائق للتغطية على دفع مبلغ لإسكات ممثلة إباحية. وينفي ترامب ارتكابه أي جريمة وكان من المقرر في الأصل إصدار الحكم في 18 سبتمبر أيلول.

– 17 ديسمبر/ كانون الأول: يجتمع أعضاء الهيئة الانتخابية كل في ولايته أو في العاصمة واشنطن لاختيار الرئيس ونائبه.

– 25 ديسمبر كانون الأول: لا بد أن يتلقى رئيس مجلس الشيوخ ومدير إدارة الأرشيف والوثائق الوطنية أصوات الهيئة الانتخابية بحلول هذا التاريخ. ويرأس مجلس الشيوخ نائب الرئيس، وهو منصب هاريس في الوقت الحالي.

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– السادس من يناير/ كانون الثاني: يترأس نائب الرئيس جلسة مشتركة للكونجرس لعد أصوات الهيئة الانتخابية، ويعلن النتائج ويحدد من تم انتخابه.

قبل فرز الأصوات في السادس من يناير كانون الثاني 2021، انتقد ترامب نائبه مايك بنس لرفضه محاولة منع الكونجرس من التصديق على فوز بايدن. وفي ذلك اليوم، هاجم أنصار ترامب مبنى الكونجرس الأمريكي في محاولة لوقف عملية الفرز. وتم التصديق على فوز بايدن في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وأقر الكونغرس منذ ذلك الحين قانون إصلاح فرز الأصوات وتحسين الانتقال الرئاسي لعام 2022، والذي يتطلب موافقة خُمس أعضاء مجلس النواب والشيوخ للنظر في الطعن على نتائج الولاية، وهو اشتراط أعلى بكثير مما كان موجودا من قبل، عندما كان يمكن لأي مشرع من الغرفتين إثارة الطعن بمفرده.

– 20 يناير كانون الثاني: يتم تنصيب الفائز في الانتخابات ونائبه. وفي هذه المراسم، يتم أداء اليمين الدستورية رسميا للرئيس والنائب الجديدين.

(رويترز)