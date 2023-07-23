تواصل‭ ‬احتجاجات‭ ‬تدنيس‭ ‬القرآن‭… ‬و«التعاون‭ ‬الإسلامي‮»‬‭ ‬تعلق‭ ‬صفة‭ ‬مبعوث‭ ‬السويد

بغداد‭ ‬ـ‭ ‬‮«‬القدس‭ ‬العربي‭:‬‮»‬‭ ‬ يحاول‭ ‬أتباع‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر،‭ ‬منذ‭ ‬يومين،‭ ‬اقتحام‭ “‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭”‬،‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬مبنى‭ ‬سفارة‭ ‬الدنمارك‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬الشديدة‭ ‬التحصين،‭ ‬لتكرار‭ ‬مشهد‭ ‬اقتحام‭ ‬وحرق‭ ‬مبنى‭ ‬السفارة‭ ‬السويدية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬احتجاجاً‭ ‬على‭ ‬حادثة‭ ‬حرق‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم،‭ ‬أمام‭ ‬مبنى‭ ‬السفارة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬كوبنهاغن،‭ ‬غير‭ ‬أنهم‭ ‬اصطدموا‭ ‬بإجراءات‭ ‬أمنية‭ ‬صارمة،‭ ‬حالت‭ ‬دون‭ ‬ذلك‭.‬

والخميس،‭ ‬مزَّق‭ ‬شخص‭ ‬يدعى‭ ‬سلوان‭ ‬موميكا‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬المصحف‭ ‬الشريف‭ ‬وعلم‭ ‬العراق‭ ‬أمام‭ ‬سفارة‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬ستوكهولم،‭ ‬وسبق‭ ‬وأن‭ ‬مزَّق‭ ‬وأحرق‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬المصحف‭ ‬أواخر‭ ‬يونيو‭/ ‬حزيران‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سمحت‭ ‬له‭ ‬السلطات‭ ‬السويدية‭ ‬بتنظيم‭ ‬تجمع‭. ‬وفي‭ ‬الدنمارك‭ ‬،‭ ‬ألقت‭ ‬مجموعة‭ ‬يمينية‭ ‬متطرفة،‭ ‬تُسمى‭ (‬الوطنيون‭ ‬الدنماركيون‭)‬،‭ ‬الجمعة،‭ ‬المصحف‭ ‬وعلم‭ ‬العراق‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬وداست‭ ‬عليهما،‭ ‬ورفعت‭ ‬لافتات‭ ‬معادية‭ ‬للإسلام‭ ‬ورددت‭ ‬شعارات‭ ‬مسيئة‭ ‬له‭.‬

ومنذ‭ ‬ليلة‭ ‬السبت،‭ ‬يجتمع‭ ‬الصدريون‭ ‬في‭ ‬المساء‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير،‭ ‬وسط‭ ‬العاصمة‭ ‬بغداد،‭ ‬محاولين‭ ‬اجتياز‭ ‬جسر‭ ‬الجمهورية‭ ‬المؤدي‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬الدولية،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬المنتشرة‭ ‬تمنعهم‭.‬

ولم‭ ‬تنجح‭ ‬تعزيزات‭ “‬سرايا‭ ‬السلام‭” ‬الذراع‭ ‬العسكرية‭ ‬للتيار‭ ‬الصدري‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬لدعم‭ ‬المحتجين،‭ ‬في‭ ‬تخطي‭ ‬العقبات‭ ‬الأمنية،‭ ‬إذ‭ ‬بدت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬أكثر‭ ‬صرامة‭ ‬في‭ ‬منع‭ ‬المحتجين‭ ‬من‭ ‬بلوغ‭ ‬هدفهم،‭ ‬حسب‭ ‬مقاطع‭ ‬فيديو‭ ‬وصور‭ ‬تناقلها‭ ‬مدوّنون‭ ‬على‭ ‬منصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬الصدريين‭ ‬يواصلون‭ ‬التجمّع‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مساء‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬التحرير‭.‬

في‭ ‬الموازاة،‭ ‬أعلنت‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاسلامي‭ ‬أنها‭ ‬أبلغت‭ ‬حكومة‭ ‬السويد‭ ‬بأنها‭ ‬قررت‭ ‬تعليق‭ ‬صفة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لستوكهولم‭ ‬لدى‭ ‬المنظمة،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ “‬تدنيس‭ ‬حرمة‭ ‬نسخ‭ ‬من‭ ‬المصحف‭ ‬الشريف‭” ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدولة‭ ‬الأوروبية‭.‬

إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬دعا‭ ‬مفتي‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان،‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الخليلي،‭ ‬الدول‭ ‬الإسلامية‭ ‬إلى‭ ‬قطع‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬السويد،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬استمرار‭ ‬سماح‭ ‬السلطات‭ ‬بحرق‭ ‬نسخ‭ ‬من‭ ‬القرآن،‭ ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬قطع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬ستوكهوهم‭ ‬هو‭ ‬واجب‭ ‬ديني‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬نشرها‭ ‬الخليلي‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬تويتر،‭ ‬انتقد‭ ‬فيها‭ ‬إصرار‭ ‬السلطات‭ ‬السويدية‭ ‬على‭ ‬السماح‭ ‬بحرق‭ ‬القرآن،‭ ‬رغم‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬الغاضبة‭ ‬في‭ ‬العالمين‭ ‬الإسلامي‭ ‬والعربي‭.‬

الخليلي‭ ‬قال‭ ‬في‭ ‬تغريدته‭: “‬إن‭ ‬تمادي‭ ‬السويد‭ ‬في‭ ‬غرورها،‭ ‬وعدم‭ ‬تراجعها‭ ‬عن‭ ‬تحديها‭ ‬للإسلام‭ ‬والمسلمين‭- ‬بانتهاك‭ ‬حرمات‭ ‬أقدس‭ ‬مقدساتهم‭- ‬يضعها‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬يُوجب‭ ‬على‭ ‬المسلمين‭ ‬مواجهته‭ ‬بصرامة‭ ‬وحزم،‭ ‬فقد‭ ‬أصبح‭ ‬واجباً‭ ‬دينياً‭ ‬قطع‭ ‬جميع‭ ‬العلاقات‭ ‬معها‭ ‬ومقاطعتها‭ ‬مقاطعة‭ ‬حازمة‭ ‬شاملة‭ ‬لا‭ ‬تراخي‭ ‬فيها‭”.‬

وأضاف‭: “‬نرجو‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الدول‭ ‬الإسلامية‭ ‬وشعوبها‭ ‬مراعاة‭ ‬هذا‭ ‬الأمر،‭ ‬وعدم‭ ‬التساهل‭ ‬فيه‭”.‬