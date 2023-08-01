تواصل اشتباكات عين الحلوة في لبنان: نزوح ألفي شخص ومساع لاحتواء التوتر

بيروت – «القدس العربي» : ما زال مخيم عين الحلوة يشهد معارك ملتهبة تشتد حيناً وتخف حيناً آخر بين «حركة فتح» من جهة، وعناصر إسلامية متشددة من «جند الشام»، و»فتح الإسلام».

وعلى الرغم من الاجتماعات والنداءات المتتالية لوقف إطلاق النار، فقد اشتدت حدة المعارك بعد ظهر الثلاثاء بين عناصر «فتح» ومسلحي جند الشام في حي الطوارىء، حيث أفيد عن هجوم للحركة على معاقل التنظيم المتشدد، ما أوحى بأن الصراع بات بلا ضوابط وصار مفتوحاً على كل الاحتمالات.

وكان الصراع قد اندلع بعد اغتيال قائد الأمن الوطني في منطقة صيدا اللواء أبو أشرف العرموشي و4 من مرافقيه في عملية رأت مصادر أمنية لبنانية، أنها تخفي نيّة مبيّتة بتفجير واسع للوضع.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(أونروا) إن ألفي شخص على الأقل فروا من المخيم، وإن الوكالة علقت أنشطتها بسبب العنف.

وارتفع عدد الإصابات بين قتيل وجريح وأفيد عن مقتل قيادي في «جند الشام»، إلا أن المسؤول في التنظيم هيثم الشعبي نفى ذلك. وتعرّضت النقطة التي يوجد فيها صحافيون من قناة «الحدث» و»الجديد» خارج المخيم، لاستهداف مباشر.

وشهدت مدينة صيدا حركة خجولة وسط إقفال كبير لمختلف القطاعات والإدارات الرسمية وسراي صيدا والمؤسسات والتربوية بسبب القذائف التي طاولتها في اليومين الماضيين والرصاص الطائش الذي أصاب العديد من الأحياء، ما خلّف اضراراً في ألواح الطاقة الشمسية وزجاج المنازل والمكاتب في المنطقة الواقعة قرب سراي صيدا الحكومي والجامعة اللبنانية، كما تضررت المدرسة العمانية المحيطة بمخيم عين الحلوة.

وفي إطار المساعي للجم الاشتباكات واحتواء التوتر، عُقِد اجتماع في دار الفتوى ظهراً واجتماع آخر في سفارة فلسطين في بيروت.

في الموازاة، أعلن عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» محمود الحوراني «أن تنظيم جند الشام دخل إلى مخيم عين الحلوة بمعرفة حزب الله لإشعال الوضع».

في حين دعا الأمين العام لجماعة حزب الله، حسن نصر الله إلى وقف الاشتباكات.

وقال في خطاب بثه التلفزيون «لا يجوز لهذا القتال أن يستمر لأن تداعياته سيئة على أهل المخيم، أهلنا الفلسطينيين الأعزاء، على أهل صيدا، على أهل المنطقة، على أهل الجنوب، على كل لبنان. (تفاصيل ص 6)