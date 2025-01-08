  تواصل “عاصفة” التنديد في الجزائر بتصريحات ماكرون حول قضية الكاتب صنصال و”حديثه عن الشرف”

تبون مع ماكرون في آخر لقاء جمعهما في يونيو الماضي في إيطاليا على هامش اجتماع مجموعة السبع (أ ف ب)

الجزائر ـ “القدس العربي”:

بشكل قلّما يحدث في الجزائر، توافقت الأحزاب السياسية الجزائرية بمختلف تياراتها مع موقف الحكومة، في إدانة تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة حول الكاتب المعتقل في الجزائر بوعلام صنصال، ووصفتها بأنها تدخل غير مقبول في الشؤون الداخلية للبلاد وتجاوزا لحدود الأعراف الدبلوماسية، وذهابه للحديث عن “الشرف”.

وفي رد فعل سريع، أعربت الحكومة الجزائرية عن رفضها وإدانتها للتصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي، واصفة إياها بـ”التدخل السافر وغير المقبول في شأن جزائري داخلي”، حسبما أفاد به بيان الثلاثاء لوزارة الخارجية. وجاء في البيان: “لقد اطلعت الحكومة الجزائرية باستغراب شديد على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي بشأن الجزائر، والتي تهين، في المقام الأول، من اعتقد أنه من المناسب الإدلاء بها بهذه الطريقة المتهاونة والمستهترة”.

وأكد ذات المصدر أن هذه التصريحات “لا يمكن الا أن تكون موضع استنكار ورفض وإدانة لما تمثله من تدخل سافر وغير مقبول في شأن جزائري داخلي”. وأضاف أن “ما يقدمه الرئيس الفرنسي زورا وبهتانا كقضية متعلقة بحرية التعبير ليست كذلك من منظور قانون دولة مستقلة وذات سيادة، بل يتعلق الأمر أساسا بالمساس بالوحدة الترابية للبلاد، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجزائري”.

وكان ماكرون في حديثه أمام سفراء بلاده المجتمعين في قصر الإيليزيه، قد تناول قضية اعتقال الكاتب بوعلام صنصال الذي شكّك في أحقية الحدود الجزائرية، بشكل مثير للاسفزاز. وقال الرئيس الفرنسي إن “الجزائر التي نحبها كثيرا والتي نتشارك معها الكثير من الأبناء والكثير من القصص، تسيء إلى سمعتها، من خلال منع رجل مريض بشدة من الحصول على العلاج”. وتابع “نحن الذين نحب الشعب الجزائري وتاريخه، أحث حكومته على إطلاق سراح بوعلام صنصال”، مضيفا أن هذا “المناضل من أجل الحرية.. محتجز بطريقة تعسفية تماما من قبل المسؤولين الجزائريين”. وتحمل كلمة DESHONEUR التي استعملها ماكرون في دلالتها عدة معان منها الإساءة للشرف أو فقدان الشرف، وهو ما اعتبر في الجزائر بمثابة شتيمة للجزائر.

تحمل كلمة DESHONEUR التي استعملها ماكرون في دلالتها عدة معان منها الإساءة للشرف أو فقدان الشرف، وهو ما اعتبر في الجزائر بمثابة شتيمة للجزائر.

وفور تناول الإعلام لهذه التصريحات، شجب حزب جبهة التحرير الوطني، بشدة ما وصفه بـ”السقطة غير الأخلاقية” للرئيس الفرنسي، معتبراً أن هذه التصريحات تكشف عن سياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها فرنسا تجاه الدول ذات السيادة. وأكد الحزب الأكبر في الموالاة، أن الجزائر، التي قدّمت ملايين الشهداء في سبيل استقلالها، ترفض أي محاولة للمساس بكرامتها أو استقلالية قرارها، مشيراً إلى أن مثل هذه التصرفات تعكس حقداً دفيناً تجاه التقدم الذي حققته الجزائر في السنوات الأخيرة، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي.

من جهتها، انتقدت حركة مجتمع السلم تصريحات ماكرون، معتبرة أنها تعكس ذهنية استعمارية لا تزال تسيطر على الخطاب السياسي الفرنسي. وأكدت الحركة ذات التوجه الإسلامي، أن هذه التصريحات تندرج ضمن محاولات ابتزاز الجزائر وتشويه صورتها على الساحة الدولية. وذكرت أن الشعب الجزائري بات أكثر وعياً وتمسكاً بسيادته وهويته، ولن يقبل بأي شكل من أشكال التدخل الخارجي، داعية فرنسا إلى احترام قواعد العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل.

وفي موقف لا يخلو من صرامة، وصفت جبهة القوى الاشتراكية تصريحات ماكرون بأنها مشينة وغير مقبولة، واعتبرتها تعبيراً عن عجز فرنسا عن التخلص من إرثها الاستعماري. وأكدت الجبهة أن الجزائر، بتاريخها البطولي ونضالها الطويل من أجل الاستقلال، لن تخضع لأي محاولات ابتزاز أو دروس في حقوق الإنسان من دولة تتجاهل الجرائم التي ترتكبها في حق الشعوب الأخرى. وشدد أقدم حزب معارض في البلاد، على أن الشعب الجزائري سيظل متمسكاً بسيادته واستقلاله، مهما بلغت حدة الاستفزازات.

أما جبهة المستقبل التي تنشط ضمن الحزام الحكومي، فقد عبّرت عن استغرابها من تصريحات ماكرون، التي اعتبرتها استفزازاً موجهاً ضد نجاحات الجزائر واستقرارها. وأكد الحزب أن مثل هذه المواقف لا تخدم العلاقات بين الشعوب، بل تؤجج مشاعر الكراهية وتتنافى مع القيم الإنسانية التي تدعو إلى التسامح والاحترام. كما دعت جبهة المستقبل إلى توحيد الصف الوطني وتعزيز التلاحم الداخلي لمواجهة هذه التحديات.

وفي بيان شديد اللهجة، ندّد التجمع الوطني الديمقراطي بتصريحات الرئيس الفرنسي، معتبراً إياها محاولة يائسة لتصدير أزمات فرنسا الداخلية إلى الخارج. وأكد الحزب أن الجزائر لن تتأثر بمثل هذه التصرفات، وستواصل مسيرتها نحو تعزيز مكانتها تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون، الذي حظي بدعم واسع من الأحزاب الجزائرية لمواقفه الوطنية.

كما عبرت حركة البناء الوطني، بدورها، عن رفضها التام لتصريحات ماكرون، ووصفتها بأنها تدخل فاضح في شؤون الجزائر. وحذرت الحركة من تصاعد خطاب الكراهية ضد الجالية الجزائرية في فرنسا، مشيرة إلى أن مثل هذه التصريحات لن تنجح في زعزعة اللحمة الوطنية التي يتمسك بها الشعب الجزائري.

وفي تحليل دبلوماسي، أورد الرئيس السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، محسن بلعباس، أن تصريحات ماكرون تفتقر إلى الحكمة السياسية، وتفتح الباب أمام تصعيد غير مبرر في العلاقات بين الجزائر وفرنسا. ودعا السياسي المعارض إلى معالجة هذه الخلافات عبر الحوار بعيداً عن الضغوط الإعلامية والسياسية التي لا تخدم مصالح البلدين.

وتعكس هذه الردود من مختلف الأطياف السياسية الجزائرية إجماعاً وطنياً على رفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية، يتجاوز الحساسيات السياسية والأيديولوجية، على الرغم من الاختلاف الداخلي على طريقة معالجة قضية بوعلام صنصال، بين من يدعم قرار متابعته قضائيا وبين من يعتبر أنه لم يكن هناك داع لسجنه، رغم الرفض الشديد لتصريحاته التي زعمت بأن مناطق الغرب الجزائري كانت تابعة تاريخيا للمغرب، وهو ما اعتبر من قبل كثيرين “محاولة من هذا الكاتب لتصفية خلافه السياسي والأيديولوجي، باختلاق أكاذيب تاريخية وجغرافية”.