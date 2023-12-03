توافق بين الجزائر وجنوب أفريقيا في ذكرى رحيل مانديلا على دعم إقامة دولة فلسطينية.. ودعوات لمواجهة الدعاية الصهيونية

الجزائر- “القدس العربي”:

جددت الجزائر وجنوب أفريقيا على لسان مسؤولين سياسيين، في ذكرى رحيل الزعيم الإفريقي نيلسون مانديلا، دعمهما المشترك للقضية الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وإدانة العدوان الجاري عليه.

وأكد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، خلال استقباله الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي لجمهورية جنوب أفريقيا، فيكيل مبالولا، “قوة التقارب التي نسجها تقاسم البلدين الصديقين لتاريخ زاخر بملاحم الكفاح ضد الاستعمار والتمييز العنصري، والتي استمرت حتى بعد استقلال الجزائر”.

وأبرز الرجل الثاني في الجزائر، أن “البلدين يتوافقان على العديد من مسائل الراهن الدولي والإفريقي، ومواقفهما تدعم للقضايا العادلة في العالم”، مؤكدا دعم الجزائر لنضال شعب جنوب إفريقيا ضد نظام “الأبارتيد” والعلاقات المميزة التي جمعت الزعيم الجنوب إفريقي الراحل، نيلسون مانديلا، بالجزائر، والتي “زادت من قوة علاقات حافظت على مستوى تألقها أكثر من ستين سنة”.

كما رحّب رئيس المجلس بـ”انسجام مواقف البلدين تجاه العديد من القضايا الدولية والإقليمية، وعلى رأسها القضيتين الفلسطينية والصحراوية”، مشيدا بـ”الدعم الذي تقدمه جنوب إفريقيا للشعب الفلسطيني بكافة السبل، لاسيما بعد العدوان الصهيوني على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة”. كما عبّر عن “اعتزازه بموقفها المشرف المناهض للاستعمار والداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال”.

ودعا قوجيل، إلى مواصلة الجهود “ضمن إطار تعاوني ثنائي فعال بين الجزائر وجنوب إفريقيا، من أجل إنهاء الاستعمار في إفريقيا، وكذا بناء تكامل اقتصادي شامل بين البلدين، والاستعداد لمواجهة التغيرات التي يشهدها العالم”، مؤكدا أن زيارة السيد مبالولا للجزائر، “دعم جديد لترقية التقارب بين البلدين والشعبين الصديقين..”.

من جهته، عبر الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي عن سعادته بزيارته للجزائر التي “ساندت نضال بلاده ضد نظام الأبارتيد واحتضنت رئيسها السابق نيلسون مانديلا”. كما أعرب عن اعتزازه بالعلاقات الوثيقة التي تربط بلده بالجزائر باعتبارها “شريكا مهما في كافة المجالات، وداعما تاريخيا في الفضاء الإفريقي”، لافتا إلى “انسجام مواقف البلدين الصديقين حول الراهن الدولي والإقليمي، دافع قوي لترقية التعاون إلى مستويات أوسع لاسيما في المجال الاقتصادي”.

وجدّد مبالولا، دعم بلاده الكامل “للشعب الفلسطيني حتى إقامة دولته المستقلة، وللشعب الصحراوي حتى تقرير مصيره والاستقلال”، انطلاقا من “مرجعية تاريخية خبرت الاضطهاد”، مؤكدا أن “الحلول المؤقتة تطيل الأزمات، ولا مناص من القضاء على الاستعمار كحل جذري لا بديل عنه”.

وفي نفس السياق دعم البلدين للقضية الفلسطينية، شارك عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني المشارك في الحكومة، في ملتقى نظم بجوهانسبورغ بمناسبة الذكرى العاشرة لوفاة الزعيم التحرري نيلسون مانديلا.

وأبرز السياسي الجزائري في كلمته أن “دولة جنوب إفريقيا أصبحت نموذجا أصيلا من نماذج العمل الدؤوب من أجل الإنسانية والحرية والسلام الحقيقي غير المزيف”، مشيرا إلى أننا “في الجزائر مثلنا مثل دولة جنوب أفريقيا نعتز بشعبنا وبحكومتنا ونخبنا أننا جميعا على نفس الخط مع فلسطين، ومع حق الشعب الفلسطيني في الكرامة والحرية والاستقلال”.

وأضاف بن قرينة: “نعتز في الجزائر أننا أدخلنا عرفات إلى الأمم المتحدة وأن إعلان قيام دولة فلسطين كان على أرضنا وأن الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون احتضن هذا العام مبادرة لم الشمل الفلسطيني وأن دبلوماسيتنا حاصرت تمدد الكيان الصهيوني في افريقيا وأن رؤيتنا للمقاومة الفلسطينية واضحة فهي ليست إرهابا بل حركة تحرر مشروعة أدركت أن التحرير طريقه هو الصمود والتضحية، واستطاعت عبر معركة طوفان الأقصى أن تعيد القضية الفلسطينية إلى صدارة الأحداث حتى أنستنا حرب أوكرانيا، وحرب السودان”.

ودعا رئيس حركة البناء الوطني إلى أن تكون مخرجات المؤتمر داعمة للقضية الفلسطينية، مطالبا بـ”تجميع كل القوى والجهود الافريقية من أجل تصفية الاستعمار في العالم ورفع مستوى التضامن الإفريقي مع قضية فلسطين ووضع خطة لكشف الدعاية الصهيونية المضللة للرأي العالمي وتنشيط المقاطعة الاقتصادية بالشركات الداعمة للجريمة الصهيونية في فلسطين”.

وجاء في مطالب بن قرينة “دعوة الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة نفسه في دعم الاستعمار بكل مكان والاستعمار الصهيوني في فلسطين التحالف الافرواسيوي من أجل السلام العالمي والسعي لنظام عالمي جديد متعدد الأقطاب وعادل في السياسات ودعوة الدول الافريقية إلى احتضان العائلات الفلسطينية في التعليم وفي الدواء وفي التكفل النفسي وغيرها من أساليب الدعم”.

وكانت الجزائر وجنوب أفريقيا قد دعتا في الأيام الأولى للعدوان على غزة إلى التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية لإدانة إسرائيل. وتقدم رئيسا البلدين بنفس النداء لإخطار المدعي العام في لاهاي. وتعد جنوب أفريقيا عضوا في محكمة الجنايات الدولية وفق ما ذكره المحامي جيل ديفرس خلال ندوة الجزائر القانونية الدولية حول الجرائم الإسرائيلية ما يتيح لها رفع شكوى وتجاوز إشكال قانوني موجود لدى كثير ممن يرغبون في متابعة الاحتلال.