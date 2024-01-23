توافق جزائري إيراني حول دعم القضية الفلسطينية عبر الدبلوماسية البرلمانية

الجزائر- «القدس العربي»: أكد اللقاء الذي جمع رئيس مجموعة الصداقة الجزائرية الإيرانية، النائب موسى خرفي، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على الدور الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية في حشد الدعم للقضية الفلسطينية.

ويأتي هذا اللقاء الذي جرى بالعاصمة طهران في سياق الديناميكية التي تعرفها العلاقات الجزائرية الإيرانية. وأعرب اللهيان، وفق بيان للبرلمان الجزائري، عن أمله في أن تواصل الدبلوماسية البرلمانية لعب دورها الكبير في تقوية العلاقات بين البلدين.

وبخصوص القضية الفلسطينية، أشاد عبد اللهيان بالدور الكبير الذي لعبه رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إبراهيم بوغالي والبرلمان ككل لدعم القضية الفلسطينية العادلة، مذكرا بالموقف الثابت لإيران إزاء هذه القضية.

من جانبه، أشاد المسؤول البرلماني الجزائري بالمنحى الإيجابي والجدي الذي أخذته هذه العلاقات مؤخرا، مؤكدا أن إيران بلد شقيق وأن الجزائر مستعدة سياسيا وقانونيا لتطوير وتقوية علاقاتها معها بالشكل الذي يعود بالفائدة على البلدين والشعبين، وأكد وجود إرادة قوية للرقي بالتعاون إلى أعلى المستويات، لاسيما في مجالات الزراعة والصحة والطاقة،

وبخصوص القضية الفلسطينية، أكد خرفي بأنها قضية محورية بالنسبة للجزائر التي دفعت ثمن حريتها 45 ألف شهيد في أحداث 08 أيار/مايو 1945 ومليون ونصف شهيد، خلال الثورة الجزائري وأكد أن النصر سيكون حليف الشعب الفلسطيني لا محالة.

وفي نفس الإطار، صرح خرفي أن الجزائر حكومة وشعبا يدعمون الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى عدم تردد نواب وموظفي المجلس الشعبي الوطني في تقديم تبرعات من اجل مساعدة اخوانهم في فلسطين المحتلة.

وتحدث في هذه النقطة وزير الخارجية الإيراني عن التاريخ الثوري المجيد للجزائر، مشيرا في هذا السياق، إلى مذكرات المجاهدة جميلة بوباشا التي انتشرت بشكل كبير في إيران ٱنذاك.

وأعرب وزير الشؤون الخارجية الإيراني، بالمناسبة، عن ارتياحه للديناميكية التي تعرفها العلاقات الثنائية وتحدث عن الزيارة التي يرتقب أن يؤديها الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي إلى الجزائر موضحا بأنها ستكون دون شك فرصة لتعزيز التعاون في شتى المجالات ولاسيما في مجال الغاز.

وكان إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، قد ترأس قبل ايام اجتماعا طارئا للجنة الدائمة لفلسطين على مستوى الاتحاد في العاصمة طهران.

واعتبر المسؤول البرلماني الجزائري أن هذا العدوان استنفذ كافة أشكال الإجرام علاوة على أنه ذو أبعاد اقتصادية مغرقة في المادية، وأكد أن عدم نصرة الفلسطينيين سيبقى وصمة عار في جبين الإنسانية.

وجاء ضمن المقترحات التي قدمها بوغالي، مطالبة أحرار العالم من حقوقيين وصحفيين وفاعلين ومؤثرين باتخاذ قرارات وإجراءات لمتابعة مجرمي الحرب الصهاينة أمام المحكمة الجنائية الدولية ووضع حالة حد لحالة الإفلات من العقاب ومطالبة الهيئات الدولية بحماية الصحفيين وعائلاتهم من استهدافهم الممنهج بغرض طمس الحقائق.

كما شدد على ضرورة على تقديم دعم جماعي للدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة الجنايات الدولية ضد الكيان الصهيوني، وكذا إجلال كل من رافع من أجل حماية الشعب الفلسطيني من التهجير القسري والإبادة الجماعية سواء كانت شخصيات سياسية، شعوبا أم دولا.

وطالب الدول الإسلامية بالدعوة للوقف الفوري والدائم واللامشروط لإطلاق النار مع تحميل المسؤولية عن الأوضاع في فلسطين لاستمرار الاحتلال الصهيوني وتنصل المجموعة الدولية من مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية تجاه ضمان حق الشعب الفلسطيني من حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشدد أيضا في مقترحاته على ضرورة التسوية النهائية للقضية الفلسطينية والعمل على إدراجها ضمن أولويات العمل الدولي، وكذا المطالبة برفع الحصار الجائر على القطاع وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة مستعجلة دون قيد أو شرط.

واقترح رئيس الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري أيضا تسهيل إجراءات نقل الجرحى، خاصة الأطفال، لمعالجتهم خارج الأراضي الفلسطينية، وإظهار الرفض القاطع لمحاولة تهجير سكان غزة تحت أي ذريعة، إلى جانب التأكيد على أن مستقبل غزة وكافة الأراضي الفلسطينية يقرره الفلسطينيون أنفسهم وبكل سيادة.

كما دعا إلى تضافر الجهود من أجل مواجهة التعتيم والتضليل الإعلامي الممارسين من قبل الكيان الصهيوني وداعميه، وحث الإعلاميين، خاصة منهم الشباب، للتصدي لحملات الدعاية المغرضة.

ويرى بوغالي أن العدوان على غزة وما يتخلله من قصف للمساكن ودور العبادة والمستشفيات والمدارس جريمة متكاملة الأركان، كما أنه يشكل جرائم ضد الإنسانية.

وشهد محور الجزائر وطهران تبادلا مستمرا في الزيارات، كان أبرزها زيارة وزير الخارجية أحمد عطاف لإيران، شهر تموز/يوليو الماضي، والتي اتفق الجانبان خلالها على «مباشرة التحضيرات الضرورية لعقد الدورة الثالثة للجنة المشتركة العليا، إلى جانب تفعيل غيرها من آليات التعاون الثنائي، على غرار لجنة المتابعة ولجنة المشاورات السياسية وكذا مختلف اللجان التقنية والقطاعية»، في انتظار تجسيد زيارة الرئيس الإيراني للجزائر.