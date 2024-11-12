توافق في مؤتمر «كوب29» على إطار عمل لسوق كربون عالمية

باكو – وكالات: منحت حوالي 200 دولة مشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب29» الضوء الأخضر للمعايير الضرورية لتدشين سوق كربون عالمية مدعومة من الأمم المتحدة لتمويل مشروعات خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

ويمثل ذلك اتفاقاً مبكراً في أول أيام المؤتمر الذي يستمر أسبوعين في باكو عاصمة أذربيجان.

ومن المفترض أيضاً أن تحدد الحكومات تفاصيل اتفاق آخر أكثر أهمية حول تمويل جهود مكافحة الاحتباس الحراري المسبب لتغير المناخ على الرغم من ضعف التوقعات بسبب فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

ويقول ترامب إنه سيخرج الولايات المتحدة من «اتفاق باريس للمناخ» الذي أُبر في 2015 والذي يرسي أساس سوق الكربون المزمعة والمدعومة من الأمم المتحدة.

وقال أحد المفاوضين إن الاتفاق الأولي حول سوق الكربون قد يسمح بتدشين سوق الكربون العالمية التي لا تزال قيد الإنشاء منذ سنوات لتبدأ العمل في العام المقبل على أقرب تقدير.

وما زال يتعيّن التفاوض على جوانب أساسية أخرى لإطار العمل بالمجمل، بحسب الخبراء، إلا أن القرار يعد باقتراب التداول المنتظر منذ مدة طويلة للتصاريح.

وقالت إريكا لينون من «مركز القانون البيئي الدولي» لفرانس برس في باكو إنه «مهم بشكل هائل» ومن شأنه أن «يفتح الباب» لسوق بأكمله.

وتصدر تصاريح الكربون (أو حصص التلويث بالكربون) لتمويل أنشطة تخفض أو تمنع انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري مثل زراعة الأشجار وحماية خزانات تصريف الكربون أو استبدال الفحم ببدائل الطاقة النظيفة.

ويعادل التصريح الواحد ما يكفي لإزالة أو منع انبعاث طن من ثاني أكسيد الكربون.

وفور إطلاقه، سيسمح سوق الكربون للبلدان، خصوصا تلك الغنية والمسببة للتلوّث، بموازنة الانبعاثات عبر شراء تصاريح من البلدان التي خفضت انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل أكبر مما تعهّدت به.

ويمكن للبلدان المشترية بعد ذلك استخدام تصاريح الكربون لتحقيق الأهداف المرتبطة بالمناخ التي تعهّدت بها في خططها الوطنية.

وتسمح أرصدة الكربون نظريا للدول أو الشركات بدفع ثمن مشروعات تعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو إزالتها من الغلاف الجوي في أي مكان على الكوكب، بالإضافة إلى استخدام الأرصدة المولدة من هذه المشروعات في تعويض الانبعاثات التي تصدرها.

وقد تتضمن الأمثلة على المشروعات زرع أشجار لامتصاص ثاني أكسيد الكربون أو توزيع مواقد نظيفة لتحل محل وسائل إنضاج الطعام التقليدية المسببة للتلوث في البلدات النائية.

وقد تكون السوق أحد المسارات أمام الشركات الأمريكية لمواصلة الاشتراك في الجهود العالمية للتصدي لتغير المناخ، حتى إذا ما كان ترامب سينسحب من «اتفاق باريس». وإذا حدث ذلك، فإن الشركات الأمريكية قد يظل بوسعها شراء أرصدة من السوق المدعومة من الأمم المتحدة لتحقيق أهدافها الطوعية بشأن المناخ.

وبينما تهدف المعايير المتفق عليها في باكو إلى تهدئة مخاوف بشأن عدم تقديم كثير من المشروعات الفوائد المناخية التي تزعمها، فإن نشطاء في مجال تغير المناخ قالوا إن المشروعات فشلت في مجالات منها حماية حقوق الإنسان في المجتمعات المتأثرة بالمشروعات.

وقالت ريبيكا آيويركس المديرة المشاركة لمجموعة «ناماتي» غير الربحية لرويترز «كثير من الممولين قلقون إزاء كون الأسواق غير مستقرة وغير ذات مصداقية بما يكفي لضخم مزيد من الاستثمارات فيها».

وذكرت أن اتفاق تنظيم تجارة الكربون «قد يعرقل في الواقع تطور السوق إذا لم يكن هناك معيار قوي».

وانتقد بعض المفاوضين أيضاً طريقة إتمام الاتفاق، إذ وافقت مجموعة صغيرة من الخبراء الفنيين على المعايير، وتقول بعض الدول إنها لم تُمنح فرصة عادلة للإدلاء بدلوها بشأن القواعد النهائية.

وقال كيفن كونراد المدير التنفيذي لتحالف دول الغابات المطيرة ومبعوث بابوا غينيا الجديدة السابق للمناخ إن اللجنة المشرفة تجاوزت مجال اختصاصها. وأضاف «نوافق على ما أنجزوه، لا على الطريقة التي أنجزوه بها».