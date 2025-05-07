توافق في مواجهة ترامب.. غداة انتخابه مستشارًا لألمانيا.. ميرتس يبدأ من باريس أولى خطواته الخارجية

ماكرون وفريدريش ميرتس، بعد تناول العشاء معًا في السفارة الفرنسية في برلين في 18 مارس 2025. ا ف ب

باريس- “القدس العربي”: غداة انتخاب البرلمان له مستشاراً للبلاد، يزور المحافظ فريدريش ميرتس، مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية الجديد، باريس، اليوم، حيث سيجتمع مع الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال غداء عمل في قصر الإليزيه.

جاء في بيان قصر الإليزيه أنه، بمناسبة الزيارة الرسمية الأولى للمستشار الألماني إلى فرنسا، سيعمل الزعيمان على أولويات الأجندة الفرنسية- الألمانية من أجل إعطاء زخم جديد للعلاقات الثنائية، وكذلك من أجل تسريع تنفيذ الأجندة الأوروبية المتعلقة بالسيادة والأمن والتنافسية. وعلى الصعيد الدولي، سيتناول رئيس الدولة والمستشار، بشكل خاص، مسألة دعم أوكرانيا، وكذلك الوضع في الشرق الأدنى.

التوافق النسبي بين البلدين لم يأتِ من فراغ، فهو يعود إلى حد كبير إلى عودة ترامب إلى السلطة، ما زاد من زعزعة ألمانيا، التي ارتبطت بواشنطن منذ عام 1945

وحتى قبل انتخابه رسميًا من البرلمان الألماني، أمس، كان فريدريش ميرتس قد التقى بإيمانويل ماكرون خلال زيارة إلى باريس، بعد ثلاثة أيام فقط من فوزه في الانتخابات التشريعية.

وصرّح الوزير الفرنسي المكلّف بالشؤون الأوروبية، بنجامان حداد، لـ “بوليتيكو” قائلاً: “المستشار ومحيطه لديهم ردة فعل فرنسية- ألمانية تلقائية. هذا لا يعني أننا على اتفاق على كل شيء، لكن هناك إرادة للتقدم معًا”.

التوافق النسبي بين البلدين لم يأتِ من فراغ، فهو يعود إلى حد كبير إلى عودة دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة، ما زاد من زعزعة ألمانيا، التي ارتبطت بواشنطن منذ عام 1945.

وقد اضطر فريدريش ميرتس، الذي كان في السابق مدافعًا شرسًا عن التحالف عبر الأطلسي، إلى إعادة النظر في موقفه.

وقد عمّقت الهجمات التي شنّها نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، ضد الأوروبيين، خلال مؤتمر في ميونيخ في فبراير/شباط الماضي، ومحاولات إيلون ماسك للتدخل لصالح حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف خلال الحملة الانتخابية الألمانية، من التحول في الموقف الألماني.

وقال فريدريش ميرتس، خلال مؤتمر صحافي عقب تعيين عدة وزراء في 28 أبريل/نيسان المنصرم، حسب ما أوردت صحيفة “ذا غارديان”: “لقد أدركنا أننا لم نعد نستطيع ضمان أن العلاقة عبر الأطلسي ستستمر بروح الحرية، وفي إطار نظام قائم على القواعد”.

ولتفادي الانفصال عن الولايات المتحدة، تنضم الحكومة الألمانية إلى الأفكار التي تدافع عنها فرنسا. فقد أعاد الزعيم الألماني، في فبراير/شباط الماضي، القول: “يجب أن تصبح أوروبا مستقلة عن الولايات المتحدة“، مضيفًا أنه “لم يكن يتصور يومًا أن يقول ذلك”، حسب ما نقله “بروكسل تايمز”.

كلمات اعتُبرت كالعسل في أذن الرئيس الفرنسي، الذي يدافع عن “الاستقلال الإستراتيجي” لأوروبا منذ خطابه في جامعة السوربون عام 2017.

كما تتلاقى وجهات النظر الفرنسية والألمانية في مواضيع أخرى أيضًا، أبرزها الحرب في أوكرانيا، ولكن أيضًا على صعيد الدفاع بوجه عام.

وقد عيّن فريدريش ميرتس المحافظ يوهان فاديبول، المؤيد القوي لكييف، وزيرًا للخارجية. وينص اتفاق الائتلاف على “دعم كامل” لأوكرانيا عسكريًا ودبلوماسيًا، كما صرّح المستشار الجديد أن غزو فلاديمير بوتين “يستهدف النظام السياسي للقارة الأوروبية برمتها”.

وعلاوة على ذلك، تنظر فرنسا بإيجابية إلى خطة الاستثمار الضخمة البالغة 500 مليار يورو، التي أقرها البرلمان الألماني في مارس/آذار، والتي تهدف إلى تمويل الدفاع والبنية التحتية والتحول البيئي. لم تعد ألمانيا، التي كانت مشهورة بالتقشف، كذلك. فقد “أدركت” أنها بحاجة إلى بذل المزيد، خصوصًا أن البرلمان خفف من قيود الاستدانة، وهو موضوع كان محور نقاش دائم في عهد المستشار أولاف شولتس.

هذا التغيير في العقيدة الاقتصادية، رغم أن فريدريش ميرتس خاض حملته الانتخابية على أساس الانضباط المالي، يتم بشكل متسارع. فالنموذج الاقتصادي الألماني، المبني على التصدير والتجارة الحرة والطاقة الروسية الرخيصة، أصبح غير صالح. فقد سجلت البلاد، في عام 2024، ثاني سنة ركود اقتصادي متتالية.

لكن هذه النوايا الحسنة قد تصطدم بتقلبات دولية أو اقتصادية جديدة. فقد أُحبط تنفيذ برنامج أولاف شولتس، الذي أُطلق عام 2021 تحت شعار “التقدم”، بسبب الظرف العالمي والانقسامات داخل ائتلافه.

كما أن هذا التحول العميق في الهوية يثير بدوره توترات. لذلك، سيكون على المستشار الجديد “إقناع” الألمان المترددين، خاصة بعد أن حقق حزب “البديل من أجل ألمانيا” نتيجة غير مسبوقة في الانتخابات التشريعية.

فريدريش ميرتس: لقد أدركنا أننا لم نعد نستطيع ضمان أن العلاقة عبر الأطلسي ستستمر بروح الحرية، وفي إطار نظام قائم على القواعد

ويتعيّن على الزعيم الجديد، وشعبيته في أدنى مستوياتها، أن يُظهر “قيادة”، وهي صفة افتقر إليها سلفه أولاف شولتس بشكل كبير.

رغم نقاط التوافق، ما تزال هناك قضايا تفرّق باريس وبرلين. فعلى سبيل المثال، تعارض العاصمتان توقيع اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي ودول الميركوسور. وقد تُشكّل قضايا الطاقة أيضًا مصدر توتر، حيث تختلف باريس وبرلين، منذ فترة طويلة، بشأن مكانة الطاقة النووية في التحول البيئي.

ولن تكون المهمة أسهل في الجانب الفرنسي. فإيمانويل ماكرون معزول سياسيًا منذ حل الجمعية الوطنية، رغم أن شعبيته شهدت تحسنًا بفضل الأحداث الدولية.

والأهم من ذلك، أن الرئيس الفرنسي سيغادر منصبه في ربيع عام 2027. ولا شيء يضمن أن خليفته سيكون على نفس الخط مع برلين.

فقد صرّح فريدريش ميرتس، في خطاب في يناير/كانون الثاني، حسب ما ذكرته “يوراكتيف”: “أنا مصمم على استغلال السنتين المتبقيتين من ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون لتحقيق رؤية أوروبا ذات السيادة معه”.