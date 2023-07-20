تداعيات إحراق المصحف.. الإدانات الدولية تتصاعد ودعوة لسحب السفراء من السويد

لندن: توالت الإدانات العربية والإسلامية والدولية على تكرار الإساءة للقران الكريم في السويد في حين تصاعدت الدعوات للقيام بخطوات رادعة لتجنب أي عمل مماثل إلى حد المطالبة بسحب سفراء الدول العربية والإسلامية من السويد.

قطر تستدعي سفير السويد للاحتجاج على “الاعتداء على القرآن”

قالت وزارة الخارجية القطرية ، الخميس، إن الدوحة استدعت السفير السويدي لتسليمه مذكرة احتجاج على “الاعتداء على القرآن” في ستوكهولم.

وأضافت وزارة الخارجية في بيان أنها ستطالب السلطات السويدية باتخاذ “كافة الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات المشينة”.

تركيا تدعو السويد إلى “اتخاذ اجراءات رادعة” بعد تدنيس المصحف

نددت تركيا الخميس بالتدنيس “الوضيع” لمصحف أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، وحثّت السويد على “اتخاذ إجراءات رادعة” لتجنب أي عمل مماثل.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان بعد أن داس لاجئ عراقي في السويد على نسخة من المصحف الخميس في ستوكهولم “نتوقع أن تتخذ السويد إجراءات رادعة لمنع جرائم الكراهية ضد الإسلام”.

على خلفية هذا العمل، اقتحم متظاهرون سفارة السويد في بغداد وأحرقوها.

وقد أنهت تركيا قبل عشرة أيام تعطيلا دام أربعة عشر شهرا ووافقت على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

انتقدت أنقرة السلطات السويدية لتساهلها مع نشطاء أكراد مطلوبين لجأوا إلى أراضيها، وانتقدت السويد في عدة مناسبات لأنها سمحت بحرق القرآن.

في قمة الناتو في فيلنيوس، حذّر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ستوكهولم من السماح بتنديس القرآن، وقال “نتوقع من السويد ألا تتسامح بعد الآن مع الهجمات ضد القرآن التي تسيء إلى أكثر من ملياري مسلم في العالم”.

كما أعلن اردوغان حينها أن البرلمان التركي لن يصادق على انضمام السويد إلى الناتو قبل تشرين الأول/أكتوبر، بعد العطلة البرلمانية.

إيران تستدعي سفير السويد احتجاجا على تكرار الإساءة للقرآن

استدعت إيران، الخميس، سفير السويد احتجاجا على الإساءة المتكررة للقرآن الكريم.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، أن متحدث الخارجية ناصر كنعاني، استدعى سفير السويد لدى طهران ماتياس لنتز، وأبلغه احتجاج بلاده “الشديد” على الإساءة للقرآن الكريم.

وفي وقت سابق الخميس، منحت السويد مجددا إذنا للمواطن العراقي المقيم لديها سلوان موميكا بتنظيم تظاهرة صغيرة أمام مبنى سفارة بغداد لدى ستوكهولم، مزق خلالها نسخة من القرآن والعلم العراقي.

وقال كنعاني: “ندين بشدة التدنيس المتكرر للقرآن الكريم والمقدسات الإسلامية في السويد، ونحمل حكومة ستوكهولم المسؤولية الكاملة عن عواقب إثارة مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم”.

وأوضح أن “الاستمرار في الإساءة للمقدسات الإسلامية ونشر الكراهية بهذه الطريقة يعتبر مثالا كاملا على العنف المنظم والعمل العدائي ضد مسلمي العالم والمؤمنين بالله وأتباع الديانات السماوية”.

وتساءل: “كيف لدولة تتشدق بحقوق الإنسان والحقوق المدنية أن تسمح بانتهاك حقوق أكثر من ملياري مسلم في العالم ونحو مليون مواطن سويدي مسلم والإساءة إليهم؟!”، وفق الوكالة الإيرانية.

واعتبر كنعاني إعادة الحكومة السويدية السماح بتدنيس القرآن الكريم “استخفافا بقرارات المؤسسات والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان”.

وطلب من الحكومة السويدية أن “تفي بمسؤولياتها الدولية في منع تكرار مثل هذه الأعمال المؤسفة والمنتهكة لحقوق الإنسان والمخالفة للقيم الدينية والإنسانية”.

من جانبه، قال السفير السويدي إنه سيبلغ حكومته “على الفور باحتجاج طهران”، وفق “إرنا”.

وفي 28 يونيو/ حزيران الماضي، مزّق موميكا نسخة من المصحف وأضرم النار فيها عند مسجد ستوكهولم المركزي، بعد أن منحته الشرطة تصريحا بتنظيم تجمع رضوخا لقرار قضائي، وهو ما قوبل بموجة تنديد واسعة بالعالمين العربي والإسلامي.

مجلس التعاون الخليجي يدين تدنيس نسخة أخرى من المصحف الشريف في السويد

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاستفزازات لمشاعر المسلمين، وتدنيس نسخة أخرى من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم يوم الخميس.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن البديوي شدد على أن هذه الأفعال المشينة وغير المقبولة تستفز مشاعر المسلمين في العالم أجمع، وأنه يجب على السلطات السويدية التحرك الفوري والجاد لوقف هذه التصرفات ومحاسبة المتطرفين، مؤكدا أن هذه الأفعال الشنيعة والتحريضية والمنافية لمبادئ التسامح وحرية الأديان تدل على الحقد والكراهية والتطرف.

وأشار الأمين لمجلس التعاون إلى الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان، التي انعقدت الأسبوع الماضي والقرار الصادر عنها بإدانة أعمال كراهية الأديان، التي أدانت كذلك الحادثة السابقة لحرق القرآن الكريم في السويد، بضرورة تفعيلها وتكاتف وتحرك كافة الدول والمنظمات الدولية، لمنع هذه الأفعال غير المسؤولة والتصدي لها بكافة الوسائل القانونية، وفقاً للقوانين والمعاهدات والأعراف الدولية التي تحمي وتصون الأديان.

زعيم حزب الله اللبناني يدعو الدول العربية والإسلامية لطرد سفراء السويد وسحب سفرائها منها

دعا حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية اليوم الخميس الدول العربية والاسلامية إلى سحب سفرائها من السويد وطرد سفراء السويد لديها مثلما فعل العراق ردا على خطة لحرق القرآن في ستوكهولم.

كما دعا نصر الله المسلمين للحضور بكثافة إلى المساجد غدا الجمعة والاعتصام أمامها “وهم يحتضنون القرآن”.