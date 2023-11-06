«توتال إنِرجيز» الفرنسية تبدأ بتنفيذ 4 مشاريع إستراتيجية للطاقة في العراق

■ بغداد – د ب أ: أعلنت وزارة النفط العراقية عن بدء تنفيذ عقود المشاريع الإستراتيجية الأربعة مع ائتلاف بقيادة شركة «توتال أنِرجيز» الفرنسية لاستثمار الحقول النفطية والغاز والطاقة الكهربائية النظيفة وماء البحر في محافظة البصرة. وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير خلال ترأسه أمس الاول إجتماع اللجنة المشتركة لتنفيذ المشاريع الأربعة التي تضمنها العقد الموقع مع الشركة الفرنسية «إن المشاريع الأربعة تعتبر من المشاريع الإستراتيجية المهمة وستقدم الدعم للإقتصاد الوطني من خلال تطوير الحقول والمكامن النفطية وإستثمار الغاز وتأمين الماء للاستخدامات المكمنية فضلا عن مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية بإستخدام الطاقة الشمسية بواقع 1000 ميغاواط»».

وأضاف» أن الشركة المقاولة تستلمت العمل لتنفيذ المشاريع وتمت مناقشة خطة التطوير مع الشركة التي تشمل تطوير حقل أرطاوي النفطي للوصول إلى الطاقة الإنتاجية فيه بمستوى 210 الف برميل يومياً، والمشروع الثاني معالجة الغاز في 6 حقول نفطية هي أرطاوي ومجنون وغربي القرنة2 والصبة واللحس والطوبة، بالإضافة إلى مشروع ماء البحر الذي يعد من مشاريع دعم الضغط المكمني في الحقول النفطية بالإضافة إلى مشروع التحول إلى الطاقة البديلة».

وأوضح أن هذه المشاريع «ستفتح الباب واسعاً أمام القطاع الخاص العراقي للمشاركة في العمل بالإضافة إلى توفير فرص عمل كبيرة للايدي العاملة «.

وكان العراق قد وقع في تموز/يوليو الماضي عقدا مع إئتلاف شركات بقيادة «توتال أنِرجيز» الفرنسية بقيمة 27مليار دولار لتنفيذ أربعة مشاريع في إطار مشروع الجنوب المتكامل لتطوير الحقول النفطية والغاز والطاقة الكهربائية النظيفة ومشروع ماء البحر.