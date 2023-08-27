«توتال إنِرجيز» الفرنسية تشرع في تنفيذ 4 مشاريع طاقة كبرى في جنوب العراق

■ بغداد – د ب أ: شرعت شركة «توتال إنِرجيز» الفرنسية بتنفيذ سلسلة عقود أبرمتها مع الحكومة العراقية في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة وماء البحر في محافظة البصرة في جنوب العراق. وقال المدير العام لـ»شركة نفط البصرة»، باسم عبد الكريم، لصحيفة «الصباح» الحكوميَّة الصادرة أمس الأحد إن شركة «توتال إنِرجيز» الفرنسية شرعت « بتفعيل عقودها الأربعة منذ منتصف الشهر الحالي بتنفيذ العقود المبرمة مع وزارة النفط في تموز/يوليو الماضي اعتبارا من 16 آب/أغسطس الجاري لخلق تنمية نفطية مستدامة لاستثمار الغاز المصاحب ضمن مشاريع الجنوب المتكاملة. وأوضح أن العقود الأربعة تشمل تطوير حقل أرطاوي، واستثمار 600 مليون قدم مكعب من الغاز المُصاحِب في حقول الصبة واللحيس والطوبة شمالي البصرة إضافة إلى حقل مجنون الإستراتيجي وحقل غرب القرنه2 شمالي البصرة . وأشار إلى مشروع جر ماء البحر الذي يقوم بإنتاج خمسة ملايين برميل لغرض عمليات حقن الماء وديمومة الإنتاج في الحقول النفطية في البصرة وميسان وذي قار ، لافتا إلى مشروع الطاقة الكهربائية والذي يقوم بإنتاج 1000 ميعاواط.

وتبلغ قيمة العقود التي أبرمتهاالشركة الفرنسية مع العراق 27 مليار دولار وتشمل مشاريع يتم تنفيذها خلال 27 عاماً. وطرحت وزارة النفط أكثر من 13 رقعة استكشافية في مجالات النفط والغاز لجذب استثمارات بمليارات الدولارات لتطوير قطاعي النفط والغاز في مناطق غربي العراق.

وتنظم شركة المعارض العراقية منتصف الشهر المقبل معرضاً للترويج لطرح جولات التراخيص الجديدة في مجالي النفط والغاز بمشاركة كبريات الشركات العالمية.