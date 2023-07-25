توتر بين تل أبيب وعمّان بسبب احتجاز 150 سائحا يهوديا على معبر حدودي وقص “سوالف” عدد منهم

“القدس العربي”: قادت حادثة قيام جنود أردنيين بقص “سوالف” (شعر طويل) مجموعة من السياح اليهود الإسرائيليين على أحد المعابر الحدودية إلى توتر في العلاقات بين عمان وتل أبيب.

وكشفت وسائل إعلام عبرية عن توتر طرأ خلال الأيام الأخيرة في العلاقات الإسرائيلية- الأردنية، بعد قص الأمن الأردني “سوالف” عدد من اليهود على أحد المعابر الحدودية.

وذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن عناصر الأمن الأردني على معبر “اسحق رابين” شمالي إيلات قاموا بقص “سوالف” عدد من اليهود قبل دخولهم الأردن؛ الأمر الذي أثار غضب حكومة الاحتلال.

وبرر الأمن الأردني التصرف بأنه جاء لـ”حماية الإسرائيليين؛ خشية وجود علامات فارقة تسهّل عملية تشخيص هوياتهم في الأردن”.

فيما اعتبرت الخارجية الإسرائيلية، بحسب الصحيفة، التصرف الأردني “مسًا بمشاعر اليهود”، عبر تعمد إخفاء ملامحهم.

وبعث وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مذكرة احتجاج للسفارة الأردنية في تل أبيب أعرب فيها عن “صدمته” من تصرف السلطات الأردنية، داعيًا إلى عدم تكرار ذلك.

وقال كوهين “إن مجموعة تضم 150 متديّنا يهوديا تم احتجازهم على مدار 48 ساعة على المعبر الحدودي مع الأردن إلى حين قيام بعضهم بقص السوالف بناءً على طلب السلطات الأردنية”.

كما احتج الوزير الإسرائيلي على منع الأردن إدخال كتب دينية يهودية واصطحاب وسائل صلوات يهودية وطعام “كوشر” (حلال حسب الديانة اليهودية).

وقال كوهين “إنها ليست المرة الأولى التي يطلب فيها من اليهود اتخاذ مثل هذه الخطوات التمييزية”.

وأكد وزير خارجية الاحتلال أن سفارة إسرائيل في عمّان ستبحث الأمر بهدف إيجاد حل لآلاف الإسرائيليين الذين يريدون زيارة الأردن، لكن تمنعهم قوانين المملكة التي تنص على “منع اليهود من إدخال كتبهم الدينية أو اصطحاب وسائل صلاة أو أطعمة”.