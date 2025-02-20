سياسة | عربي

توتر داخل مطار بيروت.. صورة نصر الله أو عَلَما أمريكا وإسرائيل؟ ـ (فيديو)

20 - فبراير - 2025

سعد الياس
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بيروت-“القدس العربي”:
بعد أيام على قطع طريق مطار بيروت، وقع اليوم إشكال داخل حرم المطار بعد وصول وافدين من الخارج للمشاركة في تشييع أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين.
وتم تداول عل مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشابة محجبة من مناصري “حزب الله” تخاطب أحد عناصر جهاز أمن المطار بحدة على وقع هتافات “لبيك يا نصر الله” بعدما طلب منها الخروج من المطار.
وقد تباينت المعلومات حول سبب الاشكال حيث عزا البعض السبب إلى منع الشابة من رفع علم “حزب الله” وصورة الأمين العام السابق للحزب حسن نصر الله، فيما أوضح آخرون أن سبب التوتر يعود إلى وضع بعض الوافدين علمَي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على الأرض، وعندما تدخل أمن المطار لإزالة الاعلام اعترضت الشابة وحصل الاشكال.

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