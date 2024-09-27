توتنهام بعشرة لاعبين يتفوق على قرة باغ وتعادل روما مع بيلباو

لندن: حقق عشرة لاعبين من توتنهام هوتسبير فوزا مقنعا 3-صفر على ضيفه قرة باغ في بداية مشواره بدوري المجموعات في الدوري الأوروبي أمس الخميس، بعد تأخر انطلاق المباراة لأكثر من نصف ساعة بسبب تأخر وصول حافلة كلا الفريقين.

ولعب توتنهام بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الثامنة بعد طرد المدافع رادو دراغوسين، لكن بعدها بأربع دقائق وضع برينان جونسون الفريق الإنكليزي في المقدمة بتسديدة قوية، وجعل بابي ماتار سار النتيجة 2-صفر بعد سبع دقائق من بداية الشوط الثني.

وحسم دومينيك سولانكي فوز النادي اللندني في الدقيقة 68 عندما استغل خطأ من الحارس ماتيوس كوخالسكي.

وأتيحت لقرة باغ العديد من الفرص، إذ أهدر تورال بايماروف ركلة جزاء قبل مرور ساعة من البداية وسدد جونيور في إطار المرمى لكن توتنهام ظل مسيطرا على المباراة.

وقال أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام: “عندما يتقلص الفريق إلى عشرة لاعبين، في بعض الأحيان لا تلعب بشراسة أو تحتفظ بالكرة بنفس القدر عندما تلعب كاملا لكن في معظم الأحيان كانت النية موجودة. هذا النوع من الفريق الذي نريد أن نكون عليه، ومهما كان التحدي الذي يواجهنا يجب التعامل معه بهذه الطريقة”.

واكتفى روما بالتعادل 1-1 مع ضيفه أتليتيك بيلباو بعدما سجل أيتور باريديس هدف التعادل للفريق الإسباني قرب النهاية.

ومنح المهاجم الأوكراني أرتيم دوفبيك التقدم لروما بضربة رأس قوية في الدقيقة 32 في أول مباراة قارية بين الفريقين، لكن باريديس أدرك التعادل بضربة رأس أيضا قبل النهاية بخمس دقائق.

وتقدم رينجرز مبكرا على مالمو السويدي بفضل هدف نديم بيرامي قبل أن يسجل روس مكوسلاند الهدف الثاني ليحسم الفوز 2-صفر للفريق الاسكتلندي.

ولم يواجه أياكس أمستردام صعوبة في الفوز 4-صفر على ضيفه بشيكطاش التركي بعدما سجل كيان فيتز-جيم وكينيث تيلور وأضاف ميكا خودس هدفين.

وحقق أولمبيك ليون الفوز 2-صفر على ضيفه أولمبياكوس حامل لقب دوري المؤتمر الأوروبي بفضل هدفي ريان شرقي وسعيد بن رحمة في الشوط الثاني.

وتعادل أينتراخت فرانكفورت الألماني 3-3 مع ضيفه فيكتوريا بلزن بعد أن نجح الفريق التشيكي في العودة للمباراة بهدفين متأخرين.

(رويترز)