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توتنهام هوتسبير يمطر شباك ساوثهامبتون بخماسية في الدوري الإنكليزي

15 - ديسمبر - 2024

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لندن: اكتسح فريق توتنهام هوتسبير مضيفه ساوثهامبتون وهزمه بنتيجة 5 / صفر ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الأحد.
وتقدم الفريق اللندني بهدف مبكر للغاية لنجمه الإنكليزي جيمس ماديسون في الدقيقة الأولى من المباراة.
وأضاف الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الهدف الثاني في الدقيقة 12، وعزز توتنهام بهدف ثالث لديان كولوسيفسكي في الدقيقة 14.
وشارك بابا سار في حفل الأهداف بتسجيل الرابع في الدقيقة .25
وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سجل ماديسون الهدف الثاني له والخامس لفريقه ليستعيد توتنهام توازنه .

رفع توتنهام رصيده إلى 23 نقطة في المركز العاشر، محققا فوزه السابع، ليتجاوز كبوة تعادل وخسارتين في آخر ثلاث جولات.

أما ساوثهامبتون ، فتلقى خسارته الثالثة تواليا ورقم 11 له في الدوري هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز العشرين (الأخير).

(د ب أ)

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