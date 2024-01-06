توتنهام وفولهام يتقدمان للدور الرابع في كأس الاتحاد الإنكليزي

لندن: سجل بيدرو بورو هدفه الأول في الموسم مع توتنهام هوتسبير ليقوده للتقدم للدور الرابع لكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بعد الفوز 1-صفر على بيرنلي الجمعة والتحق به فولهام بعد الفوز بنفس النتيجة على روثرهام يونايتد.

وحول عشرة لاعبين من ولفرهامبتون واندرارز تأخرهم ليتعادلوا 1-1 مع المضيه برنتفورد ليخوض الثنائي مباراة إعادة. وجاء النتيجة رغم تلقي جواو غوميز بطاقة حمراء بعد تسع دقائق من البداية.

وبدا أن توتنهام وبيرنلي، الثنائي الفائز بكأس الاتحاد الإنكليزي ثماني مرات، في طريقهما إلى إعادة المباراة قبل أن يفتتح بورو التسجيل في الدقيقة 78 من مباراة باهتة عندما اعترض رمية من الحارس أريانيت موريتش وأطلق تسديدة قوية من مدى بعيد في الزاوية العليا.

وقال برينان جونسون مهاجم توتنهام لمحطة آي تي في “يسدد (بورو) كثيرا في التدريبات ويهدر الكثير لكنه سجل اليوم وكان هدفا لا يصدق”.

وأراح الفوز فريق المدرب أنجي بوستيكوغلو، الذي افتقد للعديد من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابة والمشاركات الدولية بما في ذلك سون هيونغ-مين قائد منتخب كوريا الجنوبية المشارك في كأس آسيا، وبابي ماتار سار وإيف بيسوما وهو الثنائي المشارك في كأس الأمم الأفريقية.

وقال بوستيكوغلو “الحد الأدنى هو أننا تأهلنا إلى الدور التالي، وهذا ما عليك أن تستخلصه من المباراة لأنني أعتقد أن مباريات الكأس تعد وحشا فريدا من نوعه.. تأهلنا إلى الدور التالي، وهذا هو المهم.. أهدرنا بعض الفرص في الثلث الأخير من الملعب بعد ان استحوذنا على الكرة في معظم الوقت وفي أغلب جنبات الملعب”.

وحانت أفضل فرصة لبيرنلي في الشوط الأول عندما تلقى زكي عمدوني تمريرة رائعة في مدى قريب لكنه سيطر على الكرة بشكل سيء وسدد فوق العارضة. ونادرا ما هدد بيرنلي مرمى منافسه بينما وجد توتنهام طريقة لتحقيق الفوز.

وحافظ روثرهام، المنتمي للدرجة الثانية والذي لم يصل إلى الدور الرابع من المسابقة منذ موسم 2001-2002، على رباطة جأشه في وقت مبكر عندما سيطر فولهام على اللعب.

لكن بوبي ديكوردوفا-ريد أحرز هدف التقدم في الدقيقة 24 عندما سدد الكرة في الزاوية اليسرى العليا من خارج منطقة الجزاء الأمر الذي أسعد الجماهير التي احتفلت في مدرج جوني هاينز الذي يعود تاريخه إلى قرن من الزمان.

وظن جوردان هوجيل أنه عادل النتيجة لروثرهام بعد لحظات فقط، لكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل، وفي النهاية أنهى الفريق القادم من يوركشاير المباراة دون أي تسديدة على المرمى.

وقال ماركو سيلفا مدرب فولهام “التقدم في البطولة كان هدفنا، رغبتنا كانت واضحة وكنا نستحق ذلك”.

وتأخر ولفرهامبتون المنهك بهدف نيل موباي قبل أربع دقائق من الاستراحة، لكن الفريق الزائر تعادل في الدقيقة 64 عندما أطلق تومي دويل تسديدة مذهلة من خارج منطقة الجزاء. وسيكون الفريق سعيدا باستضافة برنتفورد في مباراة الإعادة على استاد مولينو.

وقال جاري أونيل مدرب ولفرهامبتون “أنا سعيد حقا، إنه جهد رائع من اللاعبين”.

وأضاف “لم يكن هناك الكثير ليُذكر في مواجهة الفريقين حتى مع وجود 10 لاعبين أمام 11.. تعاملنا مع زيادتهم العددية، تعاملنا مع الأمر بشكل جيد للغاية من الناحية الخططية، حتى مع تأخرنا 1-صفر ونحن نلعب بعشرة لاعبين، فإن ما قدموه في الشوط الثاني كان أمرا مثيرا للإعجاب حقا”.

ومن المقرر إقامة 27 مباراة بعد غد الأحد، بينما يستضيف ويجان أثليتيك منافسه مانشستر يونايتد يوم الاثنين.

ويلتقي إيفرتون وكريستال بالاس في مباراة إعادة يوم 17 يناير كانون الثاني في ختام الدور الثالث.

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور الرابع في الاسبوع الذي سيبدأ يوم 27 يناير كانون الثاني الجاري.

(رويترز)