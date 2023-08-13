توتنهام يبدأ حقبة ما بعد كين بالتعادل 2-2 مع مضيفه برنتفورد

لندن: بدأ توتنهام هوتسبير حقبة ما بعد المهاجم هاري كين بالتعادل 2-2 مع مضيفه برنتفورد في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

ومنح كريستيان روميرو التقدم لتوتنهام بعد 11 دقيقة، لكن الفريق اهتزت شباكه مرتين في غضون عشر دقائق.

وأدرك برايان مبيمو التعادل لصاحب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 26، ثم هز يوان ويسا الشباك ليتقدم برنتفورد.

لكن توتنهام خرج بالتعادل في الشوط الأول عندما أدرك إيمرسون رويال التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورحل كين إلى بايرن ميونيخ أمس السبت بعد نحو تسعة أعوام مع توتنهام.

(رويترز)



