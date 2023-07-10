توتنهام يرفض العرض الثاني المقدم من بايرن ميونخ لضم هاري كين

برلين: ذكر تقرير إخباري الاثنين أن نادي توتنهام الإنكليزي لكرة القدم رفض عرضا ثانيا تقدم به بايرن ميونخ الألماني لضم المهاجم هاري كين.

وأشارت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إلى أنه ينتظر انضمام هاري كين إلى صفوف توتنهام بعد غد الأربعاء لبدء الاستعدادات للموسم المقبل.

وتردد أن بايرن ميونخ تقدم بعرض ثان قيمته 80 مليون يورو (87.7 مليون دولار) إضافة إلى متغيرات، لضم هاري كين الذي يستمر عقده مع توتنهام حتى عام 2024.

وكان العرض الأول، الذي تبلغ قيمته نحو 70 مليون يورو إضافة إلى متغيرات، قد قوبل بالرفض في نهاية حزيران/ يونيو الماضي.

وذكرت تقارير إعلامية أن توتنهام يرغب في الحصول على 100 مليون يورو على الأقل للسماح برحيل نجمه وقائده هاري كين.

ويسعى بايرن ميونخ المتوج بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) للموسم الحادي عشر على التوالي إلى ضم مهاجم جديد بعد أن أخفقت العناصر المتواجدة حاليا في الفريق في تعويض رحيل النجم روبرت ليفاندوفسكي الذي انضم إلى برشلونة الإسباني قبل عام واحد.

وذكرت صحيفة “شبورت بيلد” الأسبوعية قبل أيام أن توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ زار هاري كين في لندن في منتصف أيار/ مايو الماضي لإقناعه بالانضمام إلى بايرن ميونخ هذا الصيف.

(د ب أ)