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توتنهام يصالح جماهيره برباعية في مرمى ويستهام بالدوري الإنكليزي

19 - أكتوبر - 2024

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لندن: قلب توتنهام تأخره بهدف إلى فوز كبير 1/4 على ويستهام، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ورفع توتنهام الذي صالح جماهيره بعد خسارته في الجولة الماضية أمام برايتون، رصيده إلى 13 نقطة في المركز التاسع.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد ويستهام عند ثماني نقاط في المركز الرابع عشر.

وتقدم ويستهام عن طريق محمد قدوس في الدقيقة 18، قبل أن يدرك ديان كولوشفيسكي التعادل لتوتنهام في الدقيقة 36.

وفي الدقيقة 52 سجل إيف بيسوما الهدف الثاني لتوتنهام، فيما تسبب ألفونسو أريولا، حارس مرمى ويستهام في الهدف الثالث في شباك فريقه في الدقيقة 55، أثناء محاولاته التصدي لكرة من هيونغ سون مين.

واختتم توتنهام رباعيته بهدف سجله سون هيونغ مين في الدقيقة 60.

(د ب أ)

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