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توتنهام يعبر ليفربول بهدف ويعزز آماله في بلوغ نهائي كأس الرابطة الإنكليزية

منذ ساعتين

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لندن: قطع توتنهام هوتسبير خطوة مهمة نحو التأهل لنهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم (كأس كاراباو).

وتغلب توتنهام بنتيجة 1 / صفر على ضيفه ليفربول، حامل اللقب، مساء الأربعاء، في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة.

وتقمص السويدي لوكاس بيرجفال دور البطولة في المباراة بتسجيله هدف توتنهام الوحيد في الدقيقة 86.

وهذه هي المباراة الثانية التي تجرى بين الفريقين خلال الموسم الحالي، بعدما سبق أن فاز ليفربول بنتيجة 6 / 3 على توتنهام على نفس الملعب الشهر الماضي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب على ملعب آنفيلد، معقل ليفربول الشهر المقبل، حيث يلتقي الفائز من تلك المواجهة في المباراة النهائية، التي يستضيفها ملعب ويمبلي العريق في العاصمة البريطانية لندن في مارس/ آذار المقبل، مع الفائز من مواجهة المربع الذهبي الأخرى بالبطولة بين أرسنال ونيوكاسل يونايتد.

وكان نيوكاسل تغلب 2 / صفر على أرسنال، في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الإمارات يوم الثلاثاء ليصبح قريبا من بلوغ النهائي.

(د ب أ)

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