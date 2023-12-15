توتنهام يفوز 2-صفر على ملعب فورست ويبقى قريبا من المربع الذهبي

نوتنغهام (إنكلترا): فاز توتنهام هوتسبير 2-صفر على مضيفه نوتنغهام فورست بفضل هدفي ريتشارليسون وديان كولوسيفسكي ليحقق فوزه الثاني تواليا ويقترب من المربع الذهبي في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة رغم طرد لاعب الوسط إيف بيسوما قرب النهاية.

بدأ توتنهام بقيادة المدرب أنجي بوستيكوجلو الموسم بشكل رائع قبل أن تعرقله الإصابات لكنه عاد إلى المسار الصحيح بفوزه 4-1 على نيوكاسل يونايتد وأعقب ذلك بفوز في مباراة صعبة اليوم.

وبقيادة القائد الملهم سون هيونج-مين، بدا الفريق الزائر أكثر خطورة منذ البداية وحصل على مكافأة مستحقة عندما سجل ريتشارليسون بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعد عرضية رائعة من كولوسيفسكي.

وحسم السويدي كولوسيفسكي الفوز بنفسه في الدقيقة 65 عندما تلقى تمريرة خاطئة من حارس فورست مات تيرنر وتجاوز لاعبا وسدد الكرة في الشباك.

وحصل فورست على دفعة قوية عندما تلقى بيسوما بطاقة حمراء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بسبب تدخل متهور بعد خمس دقائق أخرى لكنه لم يتمكن من تقليص الفارق مما أدى إلى استمرار سلسلة عدم الفوز في ست مباريات.

وتركت النتيجة توتنهام على مقربة من المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. وظل الفريق في المركز الخامس لكنه الآن يتساوى برصيد 33 نقطة مع مانشستر سيتي ويتأخر بأربع نقاط عن ليفربول المتصدر على الرغم من أنه لعب مباراة أكثر من منافسيه.

ويحتل فورست بقيادة المدرب ستيف كلارك المركز 16 برصيد 14 نقطة متقدما بخمس نقاط على منطقة الهبوط في موسمه الثاني منذ الصعود.

(رويترز)