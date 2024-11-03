توتنهام ينتفض في الشوط الثاني ليسحق أستون فيلا

لندن: ساعد هدفان في الشوط الثاني من دومينيك سولانكي وركلة حرة رائعة من جيمس ماديسون توتنهام هوتسبير على تحويل تأخره لفوز ساحق 4-1 على أستون فيلا اليوم الأحد وإنهاء مسيرة الفريق الزائر الذي لم يخسر في سبع مباريات بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم توتنهام إلى المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن فيلا الذي ظل في المركز الخامس.

وسجل فيلا فريق المدرب أوناي إيمري في الشوط الأول عن طريق مورغان روجرز، لكن توتنهام أدرك التعادل بعد فترة وجيزة من نهاية الاستراحة عندما وضع برينان جونسون الكرة في الزاوية البعيدة.

وضمن سولانكي الفوز بهدفين في أربع دقائق، منها هدف جاء بعد إنهاء رائعة للهجمة بعدما أطلق تسديدة من فوق الحارس إمليانو مارتينيز، قبل أن يسجل ماديسون الهدف الرابع من ركلة حرة في الوقت بدل الضائع.

وأنهى فيلا الشوط الأول الممل على ملعب توتنهام هوتسبير متقدما بهدف روجرز الذي سجل من مدى قريب بعد ركلة ركنية نفذها زميله لوكاس ديني إلى داخل منطقة الست ياردات.

وقدم سون هيونغ-مين قائد توتنهام تمريرة حاسمة في عودته من الإصابة، بعدما أرسل تمريرة عرضية رائعة إلى جونسون الذي وضعها في المرمى فور بداية الشوط الثاني.

وعانى توتنهام فريق المدرب أنجي بوستيكوجلو من أجل اختراق دفاع فيلا في الشوط الأول، ولجأ في أغلب الأحيان إلى التسديدات من مسافات بعيدة، لكنه رفع من كثافته في الشوط الثاني وسجل سولانكي هدفين متتاليين ليضمن الفوز.

وجاء هدف سولانكي الأول بعد سلسلة من التمريرات، ليستغل تمريرة رائعة من ديان كولوسيفسكي ويضع الكرة من فوق الحارس مارتينيز الذي اندفع في الخروج من مرماه.

وأدى خطأ من باو توريس مدافع فيلا في التمرير إلى هجمة لتوتنهام، قبل أن يطلق البديل ريتشارليسون تمريرة عرضية نحو سولانكي ليسجل هدفه الثاني.

وأكمل ماديسون الأداء الرائع لفريقه قبل لحظات من النهاية، بعدما نفذ ركلة حرة بنجاح من مسافة 20 ياردة لتستقر الكرة في الزاوية العليا للحارس مارتينيز.

