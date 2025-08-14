رياضة | تقارير رياضية

توتنهام ينتقد الإساءات العنصرية التي استهدفت مهاجمه تيل على الإنترنت- (تدوينة)

منذ ساعتين

المهاجم الفرنسي ماتيس تيل

حجم الخط
0

لندن: قال توتنهام هوتسبير الخميس إنه “يشعر بالاشمئزاز” من الإساءة العنصرية التي تعرض لها المهاجم الفرنسي ماتيس تيل عبر الإنترنت بعد خسارة الفريق في كأس السوبر الأوروبية لكرة القدم أمام باريس سان جيرمان.

وفرط توتنهام حامل لقب الدوري الأوروبي في تقدمه 2-صفر ليخسر أمام باريس سان جيرمان بطل دوري أبطال أوروبا بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح، بعد مباراة مثيرة في كأس السوبر الأوروبية في مدينة أوديني الإيطالية الأربعاء.

أضاع تيل والمدافع الهولندي ميكي فان دي فين ركلتي ترجيح لتوتنهام بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وقال توتنهام في بيان “نشعر بالاشمئزاز من الإساءة العنصرية التي تلقاها ماتيس تيل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد خسارة كأس السوبر الأوروبية الليلة الماضية”.

وأضاف “أظهر ماتيس شجاعة وجرأة بالتقدم إلى الأمام وتسديد ركلة الترجيح، لكن أولئك الذين أساءوا إليه ليسوا سوى جبناء، يختبئون وراء أسماء مستعارة مستخدمين صفحات مجهولة للتعبير عن آرائهم البغيضة”.

وتابع “سنعمل مع السلطات ومنصات التواصل الاجتماعي لاتخاذ أقوى الإجراءات الممكنة ضد أي شخص يمكننا تحديد هويته. نحن نقف إلى جانبك يا ماتيس”.

ووقع تيل (20 عاما) في يونيو/ حزيران الماضي على عقد دائم مع توتنهام بعد فترة إعارة لمدة أربعة أشهر مع الفريق المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز قادما من بايرن ميونيخ الألماني.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

فينيسيوس باكيا: الإساءات العنصرية في إسبانيا سلبتني متعة اللعب- (صور وفيديو)
25 - مارس - 2024
ريال مدريد يتقدم بشكوى جديدة ضد الإساءات العنصرية تجاه فينيسيوس جونيور و أوساسونا ينفي
19 - مارس - 2024
أنشيلوتي مدرب ريال يدعو لعدم التسامح مع العنصرية
16 - مارس - 2024
نيوكاسل يدين الإساءات العنصرية التي تعرض لها ويلوك وغيماريش على وسائل التواصل- (تدوينة)
5 - نوفمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية