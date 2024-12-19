توتنهام ينجو من انتفاضة يونايتد ويتقدم لقبل نهائي كأس الرابطة

لندن: صمد توتنهام هوتسبير أمام انتفاضة ضيفه مانشستر يونايتد ليفوز 4-3 ويتأهل إلى قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم اليوم الخميس.

وبدا توتنهام في طريقه لفوز سهل عندما تقدم 3-صفر بعد 54 دقيقة بفضل ثنائية دومينيك سولانكي وهدف واحد أحرزه ديان كولوسيفسكي.

لكن التوتر نال من الجماهير بعدما ارتكب فريزر فورستر حارس مرمى توتنهام خطأين فادحين سمحا للبديلين جوشوا زيركزي وأماد ديالو بتسجيل هدفين وإنعاش آمال يونايتد.

وكاد يونايتد أن يدرك التعادل في عدة مناسبات قبل أن يحرز سون هيونغ مين الهدف الرابع من ركلة ركنية خدعت الحارس ألتاي بايندير.

وسجل جوني إيفانز لاعب يونايتد الهدف الثالث بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن توتنهام صمد ليحسم مقعده في قبل النهائي.

وكان توتنهام قد أهدر تقدمه 2-صفر ليخسر على ملعبه 4-3 أمام تشيلسي في آخر مباراة خاضها على ملعبه في الدوري، وبدا أن هذا السيناريو سيتكرر من جديد بسبب الأخطاء.

لكن توتنهام صمد ليفوز ويقترب مدربه أنجي بوستيكوجلو من تحقيق لقب كما اعتاد في الموسم الثاني مع الفرق التي سبق له تدريبها.

ويعاني توتنهام بسبب الإصابات، لكنه فرض سيطرته على يونايتد الذي أجرى خمسة تعديلات على تشكيلته الأساسية التي فازت على مانشستر سيتي يوم الأحد.

وتقدم سولانكي لصاحب الأرض في الدقيقة 15 عندما انقض على كرة مرتدة من الحارس بايندير الذي تصدى لتسديدة متقنة من بيدرو.

وسنحت لبرونو فرنانديز بعض الفرص، فيما أطلق راسموس هويلوند تسديدة مباشرة أخطأت طريقها إلى المرمى، ولعب توتنهام بأريحية بعد الاستراحة عندما هيأ ليساندرو مارتينيز الكرة عن طريق الخطأ إلى كولوسيفسكي الذي استغل الفرصة ووضعها في الشباك.

ونجح سولانكي في مراوغة عدد من لاعبي يونايتد قبل أن يسدد الكرة إلى داخل المرمى في الدقيقة 54، وبدا أن المواجهة قد حسمت لصالح فريقه.

لكن فروستر سدد كرة غير متقنة قطعها لاعبو يونايتد ليضعها زيركزي في الشباك من مسافة قريبة، قبل أن يرتكب خطأ آخر في محاولة تشتيت الكرة ليسجل ديالو الهدف الثاني.

لكن سون نجح في تسجيل الهدف الرابع من ركلة ركنية مرت من فوق رأس الحارس إلى داخل الشباك. ورغم أن إيفانز أحرز الهدف الثالث، كان أوان الوقت في النتيجة قد فات.

(رويترز)