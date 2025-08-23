توتنهام يهزم سيتي 2-صفر ويواصل انطلاقته القوية بقيادة فرانك

مانشستر (إنجلترا): أهدى خطأ فادح ارتكبه جيمس ترافورد حارس مرمى مانشستر سيتي لاعب الوسط البرتغالي جواو بالينيا هدفا وهز برينان جونسون الشباك في فوز توتنهام هوتسبير 2-صفر على مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت.

وواصل توتنهام على انطلاقته القوية بقيادة مدربه الجديد توماس فرانك بعدما استهل المسابقة بالفوز 3-صفر على بيرنلي الأسبوع الماضي.

وأهدر الفريقان فرصا قبل أن يسجل جونسون هدف التقدم في الدقيقة 35، مستغلا تمريرة من ريتشارليسون، ليسدد الكرة من وسط منطقة الجزاء إلى الزاوية العليا. أُلغي الهدف في البداية بداعي التسلل، لكن الحكم عدل عن قراره بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد.

وضاعف بالينيا تقدم الضيوف في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عندما حاول ترافورد، الوافد الجديد، تمرير الكرة بطريقة غريبة. وانقض ريتشارليسون على الكرة ومررها إلى بالينيا الذي سددها ببراعة لتسكن الشباك.

