توتنهام يهزم مانشستر يونايتد ويتوج بلقب الدوري الأوروبي للمرة الثالثة في تاريخه

بلباو (إسبانيا): توّج فريق توتنهام هوتسبير بلقب الدوري الأوروبي لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بالفوز 1 / صفر على مانشستر يونايتد في نهائي إنكليزي خالص، مساء الأربعاء.

وأحرز برينان جونسون الهدف الوحيد في الدقيقة 42 من المباراة التي أقيمت على ملعب سان ماميس، ليمنح توتنهام اللقب الثالث بعد عامي 1972 و 1984.

وضمن الفريق اللندني بهذا التتويج التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم احتلاله المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز فوق الثلاثي الهابط للدرجة الثانية.

كما حقق توتنهام لقبه الأول منذ التتويج بكأس رابطة المحترفين الإنكليزية في عام 2008، وتأهل أيضا للمنافسة على كأس السوبر الأوروبي منتظرا الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي أو إنتر ميلان الإيطالي.

أما مانشستر يونايتد فخرج بموسم صفري، وسيغيب عن المشاركات الأوروبية في الموسم المقبل لاحتلاله المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي.

وخسر يونايتد نهائي الدوري الأوروبي للمرة الثانية بعد خسارة المباراة النهائية أمام فياريال الإسباني في عام 2021.

وكان مانشستر يونايتد الأكثر خطورة في الشوط الأول، وهدد مرمى منافسه بأكثر من محاولة للجناح الإيفواي الشاب أماد ديالو الذي سدد كرة بجوار القائم، وأتبعها بتسديدة أخرى أمسكها غوليلمو فيكاريو حارس مرمى توتنهام بسهولة.

كما أبعد فيكاريو كرة عرضية خطيرة من البرتغالي برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، بينما دخل توتنهام أجواء اللقاء تدريجيا بعدد من المحاولات غير المؤثرة.

وأرسل هوغو دورو ظهير أيمن توتنهام كرة عرضية خطيرة، أبعدها نصير مزراوي مدافع مانشستر يونايتد قبل أن تصل إلى البرازيلي ريتشارليسون مهاجم توتنهام، الذي كاد يستغل محاولة أخرى ولكنه سدد في أقدام برونو فرنانديز.

وفي الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، لعب بابا سار كرة عرضية أكملها جونسون بقدمه في مرمى الكاميروني أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد ليتقدم توتنهام بالهدف الخامس لجونسون في 13 مباراة بالدوري الأوروبي هذا الموسم.

وضغط مانشستر يونايتد بشراسة في الشوط الثاني سعيا لإدراك التعادل حيث هدد مهاجمه راسموس هويلوند المرمى بضربة رأس فوق العارضة، بعدها أبعد ميكي فان دي فين مدافع توتنهام رأسية هويلوند من على خط المرمى بعد خطأ فادح من فيكاريو في الدقيقة 68.

وبعدها بأربع دقائق مرر مزراوي كرة عرضية من الجهة اليمنى قابلها فيرنانديز برأسية مرت بجوار القائم، بينما تألق فيكاريو في إنقاذ مرماه من هدف مؤكد بالتصدي لتسديدة أليخاندرو جارناتشو في الدقيقة 74.

واكتفى توتنهام بالتكتل الدفاعي، لكنه كاد يوجه ضربة قاضية لمنافسه عندما مرر قائد هيونغ مين سون كرة عرضية إلى كيفن دانسو، الذي شارك بديلا في الشوط الثاني، ولكنه لم يلحق بالكرة أمام المرمى في الدقيقة 85.

واحتسب الحكم سبع دقائق وقت بدل ضائع، كاد خلالها مانشستر يونايتد يدرك التعادل بأكثر من محاولة حيث مرت رأسية هاري ماغواير بجوار القائم بعد عرضية من ديوغو دالوت، بينما سدد ليني يورو كرة فوق العارضة.

وفي اللحظات الأخيرة لعب دالوت كرة عرضية قابلها لوك شاو برأسية، لكن فيكاريو تألق وأنقذ مرماه مجددا من هدف محقق بإبعاد الكرة إلى ركلة ركنية نفذت بسرعة ليقابلها كاسيميرو بركلة مقصية في الشباك من الخارج قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلنا تتويج الفريق اللندني على حساب الشياطين الحمر.

(د ب أ)