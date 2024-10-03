توتنهام يواصل انتفاضته ومانشستر يونايتد ينجو من الخسارة ولاتسيو يتصدر الدوري الأوروبي

بودابست: واصل توتنهام هوتسبير الإنكليزي انتفاضته، وحقق فوزا ثمينا 2 / 1 على مضيفه فرينكفاروش المجري، مساء الخميس، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وافتتح باب سار التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 23، قبل أن يضيف بيرنان جونسون الهدف الثاني في الدقيقة 86، فيما أحرز بارناباس فارجا هدف فرينكفاروش الوحيد في الدقيقة 90.

وبات هذا هو الفوز الخامس على التوالي لتوتنهام في مختلف المسابقات، حيث لم يعرف الفريق اللندني سوى لغة الانتصار منذ خسارته صفر / 1 أمام ضيفه أرسنال ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في منتصف الشهر الماضي.

ورفع توتنهام رصيده إلى 6 نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن في المركز الثالث، فيما بقي فرينكفاروش بلا نقاط في المركز الـ.31

وحقق لاتسيو فوزا ثمينا 4 / 1 على ضيفه نيس الفرنسي، حيث أحرز بيدرو رودريجيز الهدف الأول للفريق الإيطالي في الدقيقة 20، فيما أضاف فالنتين كاستيلانوس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 35 و53 على الترتيب.

وأضاف ماتيا زاكايني الهدف الرابع للاتسيو في الدقيقة 67 من ركلة جزاء، بينما جاء هدف نيس الوحيد عبر جيريمي بوجا في الدقيقة .41

وتصدر لاتسيو جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد نيس عند نقطة وحيدة في المركز الـ.30

وفرض التعادل الإيجابي 1 / 1 نفسه على لقاء أياكس أمستردام الهولندي ومضيفه سلافيا براغ التشيكي.

وتقدم أياكس بهدف أحرزه برانكو فان دن بومان في الدقيقة 18 من ركلة جزاء، بينما جاء هدف التعادل لسلافيا براغ بواسطة توماس شوري في الدقيقة 67.

واضطر أياكس للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه يوري باس في الدقيقة 76.

ورفع أياكس رصيده إلى 4 نقاط في المركز السادس، وهو نفس رصيد سلافيا براغ، صاحب المركز العاشر.

ونجا مانشستر يونايتد الإنكليزي من خسارة محققة، بعدما تعادل في اللحظات الأخيرة 3 / 3 مع مضيفه بورتو البرتغالي.

وتقدم يونايتد بهدف مبكر عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة السابعة، فيما أضاف راسموس هويلوند الهدف الثاني للفريق الإنجليزي في الدقيقة .20

واستغل بورتو تراجع أداء لاعبي يونايتد، ليحرز إدواردو جابرييل وصامويل أوموروديون هدفين في الدقيقتين 27 و34 على الترتيب.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف أوموروديون الهدف الثالث لبورتو وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 50، غير أن هاري ماجواير منح التعادل ليونايتد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ولعب مانشستر يونايتد بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 81 عقب طرد نجمه البرتغالي برونو فيرنانديز لحصوله على الإنذار الثاني.

وبات في جعبة مانشستر يونايتد نقطتين في المركز الـ21، بينما حصل بورتو على أول نقطة في مشواره بالبطولة ليصبح في المركز الـ.24

وأسفرت باقي المباريات التي جرت الخميس أيضا عن فوز ليون الفرنسي على مضيفه جلاسكو رينجرز الأسكتلندي 4 / 1، وآينتراخت فرانكفورت الألماني على مضيفه بشكتاش التركي 3 / 1، وإيلفسبورج السويدي على ضيفه روما الإيطالي 1 / صفر، وستيوا بوخارست الروماني على مضيفه باوك سالونيكا اليوناني بنفس النتيجة، فيما تعادل سان جيلواز البلجيكي مع بودو جليمت النرويجي، وفيكتوريا بلزن التشيكي مع لودوجوريتس رازاجراد البلغاري بدون أهداف، تفينتي آنشخيده الهولندي مع ضيفه فناربخشه التركي 1 / .1

كما تغلب ميتييلاند الدنماركي 2 / صفر على مضيفه مكابي تل أبيب، وأندرلخت البلجيكي على مضيفه ريال سوسييداد الإسباني 2 / 1، ومالمو السويدي على مضيفه كارباج أجدام الأذربيجاني بالنتيجة ذاتها، وأولمبياكوس اليوناني على ضيفه سبورتنج براجا التشيكي 3 / صفر، وهوفنهايم الألماني على ضيفه دينامو كييف الأوكراني 2 / صفر، في حين تعادل ريجاس فوتبولا سكولا اللاتفي 2 / 2 مع ضيفه جالطة سراي التركي.

(د ب أ)