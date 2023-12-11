سياسة | عربي | فلسطين

توجه أوروبي لفرض عقوبات على مستوطنين متورطين بالعنف في الضفة

11 - ديسمبر - 2023

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بروكسل: يعتزم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، تقييم خيارات فرض عقوبات على المستوطنين المتورطين بأعمال عنفٍ في الضفة الغربية.

وبحسب مسؤول كبير في الاتحاد، فإن وزراء الخارجية سيجتمعون يومي 11 و12 ديسمبر الجاري لبحث آخر مستجدات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وتقييم خيارات فرض عقوبات على المستوطنين المتورطين بأعمال عنفٍ في الضفة، وتطورات الأوضاع في أوكرانيا.

وأوضح المسؤول أن الوزراء سيناقشون سبل إزالة العقبات أمام حل الدولتين لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

كما أضاف المسؤول أن العقوبات على حركة حماس ستكون أحد أهم البنود المطروحة على طاولة النقاش خلال اجتماع الوزراء.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قام بتحديث قائمة الإرهابيين لديه في 8 ديسمبر/ كانون الأول، وأضاف قائد كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، محمد الضيف ونائبه مروان عيسى إلى القائمة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الأحد 17 ألفا و997 شهيدا، و49 ألفا و229 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.

(الأناضول)

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