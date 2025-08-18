 توجيه اتهامات بالاغتصاب وجرائم جنسية إلى نجل ولية عهد النرويج

المدعي العام النرويجي ستورلا هنريكسبو ( أ ف ب)

كوبنهاغن: أعلن المدعي العام النرويجي ستورلا هنريكسبو اليوم الاثنين توجيه عدة اتهامات، من بينها الاغتصاب، إلى ماريوس بورغ هويبي أكبر أبناء الأميرة ميته ماريت ولية عهد النرويج.

وتأتي الاتهامات بعد نحو عام من ظهور أول مزاعم بشأن العنف من جانب الابن الأكبر للأميرة ولية العهد.

ويواجه هويبي (28 عاما) ما يصل إلى 32 تهمة، من بينها الاغتصاب وجرائم جنسية خطيرة.

ووفقا للمدعي العام، من المرجح أن تبدأ محاكمته في منتصف يناير/كانون الثاني 2026 ويواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.

يذكر أن هويبي هو نجل الأميرة من علاقة قبل أن تتزوج الأميرهاكون، ولي العهد(51 عاما). وعلى الرغم من أن هويبي عضو في العائلة، فهو لا يحمل لقبا وليس له أي دور عام.

(د ب أ)