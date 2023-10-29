توجيه اتهامات لخمسة أشخاص بعد تظاهرة في لندن ضد العدوان الإسرائيلي على غزة

لندن: أعلنت شرطة مدينة لندن أنه تم توجيه اتهامات الأحد لخمسة أشخاص اعتقلوا خلال مظاهرة في لندن، شارك فيها عشرات الآلاف ضد العدوان الإسرائيلي على غزة.

واعتقلت الشرطة تسعة أشخاص، اثنان منهم للاشتباه في اعتدائهما على رجال شرطة وسبعة بتهمة الإخلال بالنظام العام.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية في بيان إن شخصين آخرين اعتقلا صباح الأحد للاشتباه في تحريضهما على الكراهية العنصرية بعد حادث وقع في ميدان ترافلغار مساء السبت.

ومن بين المتهمين الخمسة الذين تراوح أعمارهم بين 16 و51 عاما، اتُهم اثنان بارتكاب جرائم عنصرية خطيرة بينها رفع لافتة “تهديدية وعنصرية بطبيعتها”.

واتُهم الآخرون بإلقاء علبة على أحد المتظاهرين والاعتداء جسديا ولفظيا على رجال الشرطة.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن نحو 100 ألف شخص انضموا إلى “المسيرة من أجل فلسطين” في لندن السبت، الثالثة من نوعها في الاسابيع الأخيرة والتي شهدت أيضا مواجهات مع الشرطة.

وقال المنظمون إن 500 ألف شخص شاركوا السبت، مقارنة ب300 ألف قبل أسبوع.

ونشرت شرطة العاصمة لندن أكثر من ألف شرطي لتأمين المسيرة.

وبعد ظهر الأحد، تجمع نحو 200 شخص أمام السفارة القطرية في لندن وهم يحملون صور الرهائن الذين تحتجزهم حماس للمطالبة بالإفراج عنهم، بحسب مصور وكالة فرانس برس.

وصرح مارك راولي رئيس شرطة سكوتلاند يارد لقناة سكاي نيوز الأحد بأن الأعمال المعادية للسامية في لندن ازدادت نحو 14 ضعفا، فيما تضاعفت الأعمال المعادية للإسلام نحو ثلاث مرات.

(وكالات)