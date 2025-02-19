توجيه اتهامات للرئيس البرازيلي السابق بولسونارو بمحاولة الانقلاب للبقاء في السلطة

ريو دي جانيرو: قدم المدعي العام في البرازيل، الثلاثاء، لائحة اتهام ضد الرئيس السابق جايير بولسونارو لمحاولته تنفيذ انقلاب للبقاء في السلطة بعد خسارته في انتخابات 2022.

واتهم المدعي العام، باولو جونيت، بولسونارو و33 آخرين بالتورط في خطة للبقاء في الحكم رغم خسارته أمام الرئيس الحالي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

وكانت الشرطة الاتحادية قدمت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي تقريرا من 884 صفحة للمدعي العام، يوضح تفاصيل المخطط، الذي تضمن نشر الشكوك حول نزاهة النظام الانتخابي، وإعداد مرسوم يمنح المؤامرة طابعا قانونيا، والضغط على كبار قادة الجيش لدعمه، فضلا عن التحريض على أعمال شغب في العاصمة.

(أ ب)